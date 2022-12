A Maniago 'Ferrati in Materia - Scuola del metallo'

Presentare ai giovani che stanno per terminare le scuole medie i percorsi formativi collegati al distretto del metallo, grazie alle testimonianze professionali di quelli che potrebbero essere i loro "fratelli maggiori": torna a Maniago dopo il positivo esordio dello scorso anno la giornata Ferrati in Materia - Scuola del metallo.

Questo progetto vuole raccontare in maniera innovativa come la filiera industriale principale del Maniaghese sia strettamente legata alle comunità che vi risiedono e dare voce ai suoi stessi protagonisti. Appuntamento sabato 17 dicembre alle 10.30 nella aula magna dell'Istituto d'istruzione superiore Torricelli, uno dei partner dell'iniziativa che vede coinvolti anche il NIP – Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone con sede a Maniago, Comune di Maniago e sette aziende del territorio: Lionsteel, Meccaniche Del Mistro, BeDiMa, Fox Knives, Medesy, Vipaco e Ausonia.

Interverranno il sindaco di Maniago Umberto Scarabello, Raffaella Cerquetti dirigente dell'Iis Torricelli e Saverio Maisto direttore del NIP, che modererà la serie di interventi.

"Con questo progetto - spiega Maisto - vogliamo raccontare come nel nostro territorio la connessione tra mondo della scuola e realtà imprenditoriale sia molto forte: basti pensare che nel campo della progettazione e dell'automazione industriale queste strette connessioni con le più valide aziende della lavorazione del metallo assicurano l'opportunità di impiego entro 6 mesi dalla fine dei corsi scolastici. Presenteremo ai ragazzi che stanno decidendo il loro futuro non solo le storie degli imprenditori, ma anche di alcuni dei loro collaboratori più giovani che hanno da poco terminato il percorso di studi, in modo da fornire agli studenti esempi che possano coinvolgerli maggiormente. La sinergia tra Comune, mondo imprenditoriale, scuola e Nip sta dando frutti molto positivi, grazie a un lavoro che prosegue con continuità. Questa giornata vuole essere non un punto di arrivo ma uno di partenza: saranno diverse le attività che abbiamo intenzione di sviluppare con e per la Scuola. Solo per citarne alcune: l'ammodernamento dei laboratori della scuola e la creazione di innovativi laboratori dedicati ai ragazzi”.

Aggiunge la dirigente Raffaella Cerquetti: "Ferrati in materia non è solo un evento di promozione e presentazione della “Scuola del metallo”, ma è la manifestazione reale, concreta del “fare rete”, del lavoro sinergico fra scuola e mondo del lavoro. Solo grazie al supporto costante e generoso delle aziende del territorio, del NIP, del Comune e il quotidiano impegno della scuola è possibile realizzare il profilo educativo, culturale e professionale dell’Istituto che si basa anche su uno stretto raccordo della stessa con il mondo del lavoro e delle professioni per poter realizzare una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione quanto più possibile operativa e coerente con le necessità del contesto".