A Manzano apre il centro estivo comunale

Riparte a Manzano il Centro Estivo dedicato ai bambini della Scuola dell'Infanzia. "Estate Insieme - Manzano 2020" dal 29 luglio, per 6 settimane in turni bisettimanali , accoglierà i bambini dai 3 ai 6 anni presso la struttura scolastica ristrutturata dell'Asilo di Via Zorutti.



La proposta educativa che l'Amministrazione Furlani offre alle famiglie, è un serie di attività ludico-educative che si svolgeranno prevalentemente all'aperto, garantendo la divisione in gruppi omogenei e il soddisfacimento dei rigorosi requisiti sanitari previsti dalle Linee Guida per i centri estivi.



" Un impegno non facile che si concretizza dopo aver valutato di realizzare un progetto coerente con tutti gli orientamenti contenuti nelle Linee Guida. Nonostante le difficoltà, non abbiamo mai perso di vista i bisogni dei nostri bambini oltre alla necessità di rispondere alle necessità delle famiglie. Il centro estivo fornirà quindi ai bambini dei momenti per divertirsi e giocare in totale sicurezza e sarà un banco di prova per il ritorno alla normalità, dando la sollievo ai genitori nella gestione familiare." spiega l'Assessore alle Politiche Sociali Cristina Zamparo



Le iscrizioni a "Estate Insieme - Manzano 2020" vanno inoltrate all'indirizzo mail comune.manzano@certgov.fvg.it dopo aver compilato l'apposito modulo che si trova sul sito del Comune di Manzano ed è aperto ai residenti e non.



Tutte le domande presentate verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ulteriori informazioni sul Centro Estivo sono disponibili sul sito del Comune di Manzano o chiamando l’Ufficio Servizio alle Persone allo 0432 938363