A Manzano ritornano le borse lavoro giovani

L’Amministrazione Comunale di Manzano intende attivare per l’anno 2022 due Borse Lavoro Giovani a favore di due ragazzi residenti nel territorio di età compresa tra i 18 e i 24 anni che non siano già occupati. Le domande dovranno essere presentate entro l’11 giugno.

Le attività previste si svolgeranno dal 4 luglio al 26 agosto. Il progetto prevede di inserire i borsisti presso il Servizio Cultura e Turismo e l’attività si svolgerà nell’ambito delle iniziative culturali estive organizzate dall’Amministrazione e dalla Biblioteca. L'obiettivo è riferito all’apprendimento della conoscenza di base delle procedure amministrative e delle problematiche organizzative del settore cultura e della Biblioteca. Le attività si svolgeranno con turni indicativamente di quattro ore al giorno per cinque giorni a settimana (in media 20 ore settimanali per otto settimane), con articolazione dell’orario giornaliero/settimanale sulla base delle esigenze progettuali e dell’ambito di assegnazione, secondo un calendario che verrà concordato.

Ragazzi e ragazze saranno seguiti nell'attività quotidiana che permetterà loro di svolgere la loro esperienza lavorativa nel migliore dei modi.

Avviso e modulo per l'adesione sono disponibili sul sito del Comune di Manzano oppure è possibile ricevere maggiori informazioni contattando l'Ufficio Servizio alle Persone allo 0432-938363.