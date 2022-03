A Mario Brancati il premio Patroni

Uno straordinario e infaticabile impegno nel mondo del volontariato e un fondamentale contributo per il miglioramento della sanità regionale, in particolare nell'ambito della disabilità. E' questa, in estrema sintesi, la motivazione che sta alla base dell'assegnazione a Mario Brancati del premio Stanti Ilario e Taziano- Città di Gorizia istituito nel 2007 che ogni anno, una commissione formata dai rappresentanti di Comune, Curia, Camera di commercio, Fondazione Carigo e Consorzio per lo sviluppo universitario, assegna a persona o associazione che abbia fatto conoscere e apprezzare il nome di Gorizia in Italia e all'estero.

Fra i premiati ci sono stati anche Paolo Maurensig, Gianni Bisiach, Carlo Rubbia e Demetrio Volcic. Quest'anno la giuria ha scelto, come detto, Mario Brancati.

Già particolarmente sensibile ai temi sociali, l'essere padre di un disabile ha fatto crescere con ancora maggior consapevolezza il suo impegno per la tutela delle persone più deboli, impegno che ha portato avanti anche nella sua vita al servizio delle istituzioni, sia come assessore comunale sia come assessore regionale, oltre che nelle associazioni di volontariato. Brancati ha vissuto anche una intensa esperienza politica nelle file della Democrazia cristiana, esperienza sempre vissuta con spirito di servizio "perchè - come disse Pericle in un suo celebre discorso" un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile".



Un riconoscimento speciale è stato attribuito a, la cui figura è ancora molto conosciuta e apprezzata per il ruolo svolto come autorevole presidente della Camera di commercio di Gorizia che, durante la sua reggenza, ha saputo valorizzare e sviluppare diversi settori dell'Isontino, trasformandoli in eccellenze ma il cui nome è legato anche all'attività svolta come dirigente dell'Avocatura regionale, ruolo in cui si è particolarmete distinto.Non poteva mancare un attestato di riconoscenza, particolarmente sentito alla Croce verde goriziana, in occasione del centesimo anniversario di fondazione.