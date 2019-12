A Moggio la Stella, ecco i vincitori

Natività a dir poco straordinarie sono state presentate quest'anno al Concorso “Presepi a Moggio - A Moggio la Stella”, giunto alla XXII° edizione e inserito nelle manifestazioni dedicate ai 900 anni di fondazione dell’Abbazia mosacense.

Ben 81 le opere esposte nella Torre Medioevale e lungo la Via dei Presepi, ovvero nelle vetrine dei negozi del centro paese, per un totale di 110 presepi disseminati in tutto il paese fra balconi, piazzette e persino nella frazione disabitata di Stavoli. Le natività esposte sui tre piani della Torre sono d'incredibile bellezza, scaturite dall’ingegno e dalla fantasia umana. Si possono ammirare presepi tradizionali, in stile palestinese, sculture in legno, preziosi ricami, presepi fatti con elementi poveri di uso quotidiano arricchiti da metalli e stoffe, sculture in terracotta, preziose Natività dipinte, trittici in stile bizantineggiante.

I presepisti provengono da tutto il Friuli; alla rassegna sono presenti anche gli “Amici del Presepio di Qualso”, con il quale Moggio è gemellato dal lontano 1997, gli “Amici del Presepe di Trieste”, le Pro Loco di Aviano, Sutrio e Porcia. Alla rassegna è esposto anche il presepe di Renato Siega originario di Moggio ma appartenete al circolo “Amici del Presepio di Trieste” che ha realizzato la sua opera durante il corso organizzato dal Comitato Unpli Fvg e tenuto dal maestro presepista Claudio De Lucchi.

La giuria ha decretato con molto imbarazzo, visto la qualità dei lavori, i seguenti vincitori. Il Premio Assoluto è andato ex equo a Renato Gentilini (Remanzacco) e Graziella Ranieri (Premariacco); quello per la categoria Artisti Hobbisti a Giovanni Cester (Grado), Daniele Cignolini (Palazzolo dello Stella), Annamaria Fanzutto (Buja) e Galdino Tomini (Codroipo).

Segnalati: Maria Deganutti (Moggio Udinese), Gianfranco D’Ambrosio (Castions di Strada), Renza Pagani (Coseano).

Per la categoria bambini premiata la classe V elementare Moggio Udinese – Scuola Media di Moggio Udinese; segnalazioni per Gino e Riccardo Sermattei.

Alla rassegna partecipano anche i Centri Diurni Per Anziani dell’Alto Friuli di Resia, Venzone, Pontebba e il centro Aggregativo per Anziani “La Rosade di Moggio”.

Importante sottolineare anche il Presepe collettivo nato dai partecipanti al Servizio Sociale dei Comuni dell’Alto Friuli ed esposto nell’Abbazia di San Gallo e il Presepe realizzato dai ragazzi della Comunità Nove di Udine, esposto nella Torre Medioevale.

La mostra Presepi rimarrà aperta fino al 19 gennaio ogni giorno, fino al 6 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, e i weekend successivi con gli stessi orari il sabato e la domenica.

Per visite fuori orario o guidate, si prega di chiamare l’Ufficio IAT – Pro Loco 0433.51514 proloco@moggioudinese.info.