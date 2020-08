A Monfalcone 'La Biblioteca va per la città'

Per “I lunedì della musica” a “Monfalcone estate” è in programma, lunedì 10 alle 18.30 in piazzetta Unità d’Italia, la conferenza di Dimitri Candoni su “Il palazzo aristocratico: la musica nell’epoca classica”, a cura dell’Associazione “Sei di Monfalcone se…”-

“Monfalcone è Cinema”, martedì 11 agosto alle ore 21.00, in piazza Falcone e Borsellino, propone il film “Girl” (Francia, 2018) per la regia di Lukas Dhont. Introduzione a cura di Laura Blasich e Katia Bonaventura. Il film è stato selezionato per rappresentare il Belgio ai premi Oscar 2019 nella categoria Oscar al miglior film in lingua straniera.

Lara ha quindici anni, ha un corpo maschile, ma si sente una ragazza e sogna di diventare un'etoile della danza classica e, con il completo sostegno del padre, intende affrontare il lungo percorso che la porterà alla completa transizione anatomica, che lei vorrebbe fosse il più veloce possibile. Sarà proprio l'impazienza il vero ostacolo nel percorso del cambiamento di Lara, che dovrà affrontare, contemporaneamente, altri grandi cambiamenti, ossia città, scuola di danza e nuove amicizie, il tutto in totale assenza di una vera figura femminile di riferimento. La condizione di transgender è conosciuta nell'ambiente in cui Lara vive, senza particolari problemi, eppure Lara fa di tutto per nascondere le proprie forme anatomiche maschili, sottoponendosi a vere e proprie torture. L'impazienza tipicamente adolescenziale sarà la sua pericolosa e poco saggia guida.

“La Biblioteca va per la città”, mercoledì 12 agosto alle 20.30, nel Rione Largo Isonzo, con le sue letture ad alta voce e canzoni per bambini dai 3 anni in su, a cura della Biblioteca di Monfalcone e dei Lettori in Cantiere.

Nel pomeriggio, alle 18.30, in piazzetta Unità d’Italia, l’Associazione “Sei di Monfalcone se…” propone la conferenza di Annamaria Poclen e Lucio Cosentino su “L’arte di meditare” nell’ambito del ciclo di incontri “Ben-essere”.

Annamaria Poclen è esperta di Feng Shui, di astrologia del Ki delle Nove Stelle, di Reiki e Angelic Reiki, di armonizzazione della Rete Cosmica, di radionica, di radioestesia e di tecniche di Guarigione Quanti-ka. È Consulente Olistico Professional, Operatore Olistico Trainer e Professionista iscritta al Registro SIAF.

Lucio Cosentino, appassionato di batteria e percussioni, ha iniziato lo studio della musica nel 1977. Ha suonato la batteria in diversi gruppi musicali fra cui "Running Stream", "Flexy Gang" ed "EstensioneEst". Ha approfondito lo studio delle percussioni africane con i più grandi maestri dell’Africa occidentale come Mamady Keita e Famadou Konate. Con l’associazione Ritmi Urbani ha organizzato corsi di percussioni e danza per lo studio e la divulgazione delle culture degli altri popoli. Con altri soci, amici, scuole ed enti locali del monfalconese si occupa di portare aiuti umanitari in Senegal, Mali e Guinea dove, dal 2008, nel villaggio di Sankama, è attiva una scuola per i bambini del villaggio. Ha frequentato il corso di formazione alla propedeutica musicale e motoria secondo il metodo RITMIA. Si è avvicinato alla Terapia del Suono con le Campane Tibetane e Gong conseguendo la qualifica di Practitioner del Massaggio Sonoro secondo il metodo di Peter Hess. Realizza animazioni di propedeutica musicale e ritmo per bambini e ragazzi. Propone incontri di immersione nel ritmo (cerchio dei tamburi) e di viaggio sonoro (meditazione sonora) con gong, campane, hang drum ecc..