A Monfalcone è ancora estate

Per “Aspettando Geografie” giovedì 20 agosto, alle ore 18.30, in piazzetta Unità d’Italia, presentazione libraria a cura della Biblioteca, “L’apprendista” di Gian Mario Villalta.

Quarto itinerario per viaggiatori sedentari: venerdì 21 agosto, alle ore 21.30, in Piazzetta dell’Unità d’Italia, verranno letti dei racconti tratti dalla raccolta “Brevi interviste ad uomini schifosi” di David Foster Wallace, storie di humor nero, dagli attori Paolo Fagiolo e Sandro Pivotti. Al clarinetto e sax contralto la musicista Clarissa Durizzotto.

Prosegue sabato 22 agosto, dalle 18.00 alle 19.30, alla Rocca di Monfalcone la rassegna etno jazz “Terra sospesa” con Simone D’Eusanio e Alexander Ipavec.

La scuola CAM Arte Musica si mette alla prova e propone una performance di musica d’autore. Studenti e insegnanti si esibiranno sabato 22 agosto alle 21 in Piazzetta dell’Unità d’Italia a Monfalcone e si confronteranno con i più importanti autori della musica italiana. «Non abbiamo dato spesso spazio alla musica italiana nei nostri concerti – spiega Gabriele Medeot, direttore della scuola CAM Arte Musica -, ma riteniamo importante farlo e mettere i nostri allievi nelle condizioni di confrontarsi anche con i cantautori del nostro Paese. La gente inoltre apprezza molto gli artisti italiani, in quanto conosce la lingua delle canzoni che ascolta e di conseguenza riesce a comprendere fino in fondo il significato dei testi, oltre a farsi trasportare dalla musica». Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Franco Battiato, Ultimo, Lucio Battisti, Ornella Vanoni, Gianna Nannini, Fabrizio De André, Gino Paoli e Alex Britti saranno solo alcuni dei tanti artisti che verranno riproposti e reinterpretati dagli studenti e dagli insegnanti della scuola di musica monfalconese. Amore, trasgressione, quotidianità e introspezione saranno i temi affrontati dalle 15 canzoni scelte dalla CAM. Un concerto di fine estate che darà modo al pubblico di ascoltare e apprezzare un po’ di buona musica italiana, nell’attesa di incominciare un nuovo anno scolastico in settembre ricco di musica e divertimento.



, dalle 21.30 in piazza della Repubblica, serata di musica e cabaret con Bandakadabra. Nata a Torino, la Bandakadabra ha saputo compiere negli anni un percorso artistico che l'ha portata a esplorare stili musicali diversi, cercando sempre di proporre arrangiamenti divertenti e imprevedibili. Il risultato finale è un repertorio estremamente vario che ammicca ora alle Big Band anni Trenta, ora alle fanfare balcaniche, con frequenti incursione nel rocksteady, nello ska e addirittura del drum and bass.Lo spirito è sempre irriverente perché il tratto principale della Banda, rimane la sua capacità di coinvolgere il pubblico in un dialogo continuo che si ispira all'arte di strada, fatto di sketch comici, improvvisazioni teatrali e balli sfrenati.Spettacolare veleggiata in kitesurf e windsurf nel Golfo di Trieste, nella cornice del “Marina Julia Wind Festival”. Più di 50 rider si sfideranno in una battaglia gomito a gomito all’interno di un percorso a triangolo costituito da tre boe. La partenza dei rider sarà simultanea, un momento imperdibile e spettacolare. La manifestazione si svolgerà a chiamata, con un preavviso di circa 4 giorni in corrispondenza a ottime previsioni di Bora. La finestra di svolgimento sarà attiva dal 21 agosto al 12 settembre e dal 4 ottobre al 18 ottobre.