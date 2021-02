A Monfalcone è tempo di Carnevale

Si apre ufficialmente domani, giovedì 11 febbraio, il 137° Carnevale di Monfalcone, organizzato dal Comune di Monfalcone e dalla Pro Loco, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato cultura, del Consorzio Isontino Giuliano delle Proloco, di UNPLI Friuli Venezia Giulia, di BCC Staranzano, del Servizio Civile Universale e di Ascom, Confcommercio, Vivacentro e CNA.



Durante la giornata, in piazza della Repubblica, è prevista un’animazione itinerante con la Banda Vecia Trieste che animerà il centro cittadino e alle 17.00, nella Sala del Consiglio comunale, la cerimonia di consegna delle “Chiavi della Città” da parte del Sindaco Anna Maria Cisint alla Pro Loco, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pro Loco, condivisa su Monfalcone Eventi e Monfalcone Turismo oppure sul portale www.monfalcone.info.



Il Carnevale di Monfalcone è uno dei più importanti e ricchi della regione, atteso dalla cittadinanza per la sua antica tradizione che coinvolge tutto il territorio della Bisiacaria, valorizzandole identità e storia. Inoltre, ha un grande valore sociale: come per il Natale anche per il Carnevale sono state coinvolte le attività commerciali della città, proponendo l’organizzazione di una tombola che favorirà un grande coinvolgimento della cittadinanza (in programma domenica 14 febbraio, alle 18.00 in diretta streaming dalla Sala del Consiglio comunale).