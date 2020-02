A Monfalcone il Carnevale è già iniziato, con la presentazione del programma della 136esima edizione. Un programma nutrito e all’insegna della tradizione, che culminerà nell’immancabile appuntamento con la lettura del Testamento de Sior Anzoleto Postier e la Cantada in piazza Repubblica Martedì grasso, ovvero il 25 febbraio, e nella seguente sfilata a cui prenderanno parte 11 carri, 9 gruppi mascherati e tre bande. Appuntamenti come di consueto per tutte le età e per tutti i gusti, con una grande novità: lunedì 24 ci sarà la prima edizione di “Bici in maschera”, un concorso mascherato riservato appunto alle biciclette, per la gioia dei cicloamatori. La regia degli appuntamenti carnevaleschi è della Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Monfalcone.

“Il Carnevale di Monfalcone è diventato un evento top in Friuli Venezia Giulia ma non solo, con una ricca serie di eventi che ci accompagnerà fino a martedì 25”, ha spiegato il sindaco, Anna Maria Cisint, affiancata dall’assessore comunale al commercio, Luca Fasan, e dai rappresentanti della Pro loco. Il primo cittadino ha ricordato la famiglia Mazzoli e il grande apporto sempre dato al Carnevale, complice la presenza di alcune delle maschere realizzate da Laura. Ad arricchire il programma di Carnevale, ci sarà per iniziativa del Comune anche la pista di ghiaccio, che resterà operativa fino a Martedì grasso, con la possibilità di pattinare a un euro esibendo lo scontrino di un acquisto fatto in un esercizio commerciale di Monfalcone. Coriandolate sui pattini saranno proposte sabato 15 e sabato 22. Inoltre il Comune proporrà nella tensostruttura di piazza Repubblica il Ballo degli innamorati: dalle 15 alle 20 di venerdì 14, giorno di San Valentino, si potrà danzare con la musica dal vivo di Dario & Helga. L’ingresso sarà libero e non sarà necessario presentarsi in coppia.

La presentazione del fitto calendario di eventi è stato anche l’occasione per annunciare l’uscita nelle edicole del Monfalconese de “La Cantada”, il numero unico della rivista umoristico-satirica rigorosamente in dialetto bisiaco. Ben 60 i collaboratori a cui si deve la realizzazione della pubblicazione, con 128 pagine e con la copertina disegnata da Fabio Babich.