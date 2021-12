A Monfalcone inaugura il villaggio di Natale

Nel segno della migliore tradizione ma con molte novità, mercoledì 8 dicembre, alle ore 17.00, s’inaugura a Monfalcone, in piazza della Repubblica, il Villaggio di Natale con i saluti istituzionali del Sindaco Anna Maria Cisint, dell’Assessore al rilancio commercio, marketing, turismo, eventi e cultura Luca Fasan e di altre autorità. A seguire è prevista l’esibizione itinerante della Banda Civica Città di Monfalcone, con un repertorio di musiche natalizie. Ad accompagnare l’evento anche Radio Company, con la musica e la simpatia di Daniele Belli e DJ Nick. Al termine è prevista una visita guidata del centro città insieme agli Zampognari di Forgaria.



“L’animazione di Natale e i tanti eventi in programma fino al 9 gennaio – anticipa Luca Fasan – contribuiscono a produrre un ritorno sociale, commerciale e d’immagine della città, grazie anche al coinvolgimento del tessuto economico locale nella programmazione delle attività natalizie, che vedono i nostri commercianti partecipi alle iniziative, contribuendo con vetrine a tema e nella promozione ai lori clienti degli eventi in corso. In tale ottica, anche l’apertura del Mercatino di Natale in piazza Unità Italia, dedicato all’artigianato locale, dall’8 al 26 dicembre. Di particolare rilevanza quest'anno – conclude Fasan – gli eventi culturali che contribuiscono al completamento delle proposte ludiche del dicembre monfalconese. Gli eventi al Muca, nella sala Antiche Mura, a Teatro e in Galleria con la mostra Punto, linea e superficie, Kandinsky e le avanguardie, aggiungono quell’elemento di internazionalità necessario a rendere questo Natale indimenticabile."



A conclusione dell’inaugurazione del Villaggio di Natale, alle 18.30, neluna performance coinvolgente, nella quale suoni, voci, gestualità, predicazione, danza liturgica si mescolano per creare uno show di pura energia ritmica e spirituale. Il concerto prevede l'esecuzione dei migliori brani della musica gospel contemporanea, con diverse incursioni anche nel gospel tradizionale e negli spirituals. Prenotazioni presso la biglietteria del Teatro, da lunedì a sabato, dalle ore 17 alle 19 (email biglietteria.teatro@comune.monfalcone.go.it | tel. 0481494664). Gli ingressi saranno regolamentati secondo la normativa vigente., a misura di famiglie e bambini, che si estende in tutto il centro e nei Rioni, lungo le vie e nelle piazze, coinvolgendo anche la Galleria d’Arte Contemporanea, la Rocca e il Villaggio di Panzano: le illuminazioni a tema, gli addobbi natalizi, il tradizionale Presepe e gli alberi di Natale, il trenino donano a Monfalcone un’atmosfera fiabesca, dal particolare fascino.. Con un’originale forma a “biscotto”, la pista ospiterà grandi e piccini durante il periodo natalizio sia per le classiche pattinate che per spettacoli a tema.Un pianoforte gigante interattivo consente a famiglie e bambini di danzare sui tasti componendo melodie a loro piacimento, come nella famosa scena del film "Big" con Tom Hanks e nel programma di Gerry Scotti "Tu si que vales": il 23 dicembre, dalle 15 alle 19, uno spettacolo unico nel suo genere, con talentuosi artisti che daranno vita a vere e proprie acrobazie musicali sull’enorme tastiera, con il coinvolgimento del pubblico.Il libretto completo di tutti gli eventi si può scaricare al link:https://www.comune.monfalcone.go.it/media/files/031012/attachment/Libretto_Natale2021_v5.pdfSulla pagina Facebook “Monfalcone Eventi” saranno pubblicati gli aggiornamenti su tutto il programma di Natale.