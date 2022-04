A Monfalcone la Conferenza regionale sull'amianto

La storia di Monfalcone è profondamente legata al dramma delle morti per amianto. Oggi, proprio nel territorio simbolo della lotta contro l'amianto, si è tenuta la nona Conferenza regionale sull'amianto. Un momento di incontro della Commissione Regionale Amianto con le Istituzioni e con i Cittadini, per riflettere sui risultati delle attività comprese nel protocollo di sorveglianza sanitaria degli ex-esposti all’amianto e dei loro familiari.



Ad aprire i lavori la sindaca Anna Maria Cisint. “Avere di nuovo a Monfalcone la Conferenza è essenziale allo spirito - ha esordito Cisint -. Monfalcone è spesso in ginocchio per le ragioni che conosciamo, non esiste una famiglia che non sia stata toccata – qui e probabilmente in molti Comuni limitrofi - dalla tragedia dell’amianto, tragedia che viviamo ancora e ogni giorno, nello ospedali e nelle nostre case. La motivazione è inaccettabile. A fine mandato ancora non riesco ad accettare ciò che è accaduto a luglio del 2015, quando la precedente amministrazione ha scelto di non perseguire più la responsabilità di chi ci ha potati a essere in queste condizioni, rinunciando alla causa penale che è stata irrecuperabile. Ho ancora il cuore che piange perché in questa Città mai si potrà dire che c’è stata giustizia".



Territorio pilota

"Ed è per questo che in questi cinque anni e mezzo abbiamo fatto tante iniziative - ha proseguito Cisint -, nelle scuole, con i cittadini, sostenuto ricerche e organizzato incontri per parlarne, non dimenticare e non compiere errori similari. Nella materia ambientale abbiamo sfruttato le possibilità che la Regione ha messo a disposizione ad esempio con i contributi allo smaltimento. Primi in regione abbiamo fatto una mappatura e aperto uno sportello, dopo aver eliminato in tutte le aree e edifici pubblici l’amianto. Siamo un comune colpito, ma virtuoso. Oltre che nel pubblico stiamo verificando nel privato. La mappatura ha individuato tre livelli di presenza dell’amianto: pessimo, scadente, discreto. Nel primo caso c’è già stata un’eliminazione da parte del privato e anche noi abbiamo stanziato risorse pubbliche importanti, per riuscirete a chiudere quella battuta; “discreto” stiamo andando avanti; lo stato “scadente” è all’attenzione di tutti - ha concluso -”.

Il Comune di Monfalcone è stato territorio pilota nel progetto di rilevamento delle zone con presenza della fibra minerale, portato avanti con la Asl. Sono state definite tre tipologie dello stato di ogni area, dividendole in Stato Pessimo, Scadente e Discreto.



Sono 34 le aree esaminate e considerate in 'stato pessimo, 292 i siti rilevati in 'stato scadente'. Per gli edifici in condizioni peggiori si è già provveduto alle operazioni di bonifica, contattando direttamente i cittadini proprietari e comunicando le azioni di miglioria da compiere in coordinamento con l’Azienda Sanitaria e le varie ditte che si occupano di bonifiche. Avviata la procedura di bonifica per 16 siti sui 36 rilevati in 'stato discreto'.



I cittadini monfalconesi per conoscere lo stato della copertura del proprio immobile possono rivolgersi allo Sportello amianto e prendere appuntamento chiamando lo 0481 494470-471-474 oppure scrivendo a ambiente@comune.monfalcone.go.it.