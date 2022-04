A Monfalcone la Giornata del mare e della cultura marinara

Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto, oggi, 11 aprile, ricorre la Giornata del mare e della cultura marinara, che vede anche la Guardia Costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare nelle scuole la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Di qui, la promozione d'iniziative formative e divulgative per diffonderne la conoscenza ed educare al rispetto, esteso in questo caso anche a quello del bene-mare.

A livello nazionale, le celebrazioni si sono tenute al porto di Civitavecchia con la Sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione, Barbara Floridia, e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, con il giornalista e conduttore televisivo Massimiliano Ossini (recentemente nominato Primo Ambassador dall’Osservatorio Nazionale per la Tutela del mare) a condurlo quale testimonial d'eccezione. La cerimonia ha coinvolto i vincitori del concorso nazionale La cittadinanza del mare, con gli oltre 300 studenti del Lazio in presenza e quelli degli altri istituti d'Italia che saranno poi coinvolti in analoghe cerimonie organizzate dai Comandi regionali della Guardia Costiera. Proprio il concorso - giunto alla sua terza edizione - testimonia l’ormai consolidata collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Guardia Costiera.

Anche a Monfalcone, il personale degli Uffici della Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia ha contributo alle celebrazioni, incontrando alcune scolaresche in visita. Agli alunni è stata evidenziata l’importanza del mare per la vita e la necessità della sua tutela, il concetto di garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine avvenga a un livello tale da produrre il rendimento massimo sostenibile cioè il prelievo con continuità delle specie dello stock bersaglio senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione e, più in generale, è stato rappresentato ai giovani ospiti l’impegno della Guardia Costiera per la tutela del mare e dell’ambiente che ci circonda.