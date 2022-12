A Monfalcone la sfilata 'Quattro zampette a Natale'

Monfalcone continua a dipingersi di Natale: la giornata di sabato 17 dicembre sarà dedicata alla sfilata “Quattro zampette a Natale”, sfilata amatoriale per “cani iscritti regolarmente all’anagrafe di Monfalcone”. Presentatore d’eccezione l’addestratore cinofilo Giulio Fonda e un gruppo di esperti alla giuria. Tra i premi previsti, un computer, un tablet, una card per il Teatro comunale, visite gratuite del MuCa, ingressi per la piscina termale. “L’iniziativa è dedicata ai cani iscritti all’anagrafe canina” spiega Garimberti, “ma ci saranno ricchi premi anche per quelli non iscritti”.

L’evento, organizzato dall’Assessorato di Giuliana Garimberti, colora la piazza di gioia e simpatia, rendendola il perfetto ritratto di una Città in festa. “Quattro zampette a Natale” è un format che era già stato proposto prima della pandemia, svoltosi anche a dicembre 2021 e che torna con lo stesso entusiasmo, se non maggiore, in questo Natale ‘22. Mentre l’anno scorso l’evento si era svolto in piazza della Repubblica, lo scenario di quest’anno sarà Piazza Cavour.

L’iscrizione alla sfilata ha un costo di 5 euro e “il ricavato totale sarà devoluto in beneficenza alla Cuccia ODV” aggiunge l’Assessore Garimberti, “quindi a sostegno dei nostri amici a quattro zampe”.

Il profumo di frittelle, il suono delle lastre dei pattini che sferzano il ghiaccio, le risate dei bambini e le zampette dei cani che, grandi o piccoli, attraversano piazza Cavour. Questo è il Natale a Monfalcone: eventi di tutti i tipi a incorniciare la Città addobbata a festa, “donando un po’ di spensieratezza a chi passeggia per le vie di Monfalcone” nelle parole del Sindaco, “ravvivandone al contempo le attività”.

L’iniziativa avrà luogo sabato 17 dicembre, in piazza Cavour, dalle 14. Per informazioni e iscrizioni chiamare il 3395224933.