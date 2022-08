A Monfalcone, lo smarphone reso facile

Dal 22 settembre, in collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile Universale, la Biblioteca Comunale di Monfalcone propone due corsi per aiutare le persone meno esperte a utilizzare meglio il proprio smartphone.

Dal semplice download e aggiornamento di un'applicazione, all’uso di Whatsapp e delle e-mail, Lisa e Giacomo – volontari del Servizio Civile Universale – si rendono disponibili per aiutare i partecipanti al corso con le nuove tecnologie.

I corsi saranno proposti in due fasce orarie diverse per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, che potranno scegliere se partecipare a quello pomeridiano del giovedì o a quello mattutino del venerdì. Quatto gli incontri previsti: ogni giovedì alle 17 a partire dal 22 settembre (22 e 29 settembre, 6 e 13 ottobre) oppure ogni venerdì alle 10 a partire dal 23 settembre (23 e 30 settembre, 7 e 14 ottobre), sempre in Sala Conferenze della Biblioteca di Monfalcone.

La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Prenotazioni aperte da lunedì 29 agosto.

Per info e prenotazioni scrivere a biblioteca@comune.monfalcone.go.it oppure contattare il numero 338 3772420 (anche Whatsapp).