A Monfalcone piantati 80 nuovi alberi

Oggi si è tenuta la piantumazione di 80 alberi nei parchi di Monfalcone donati dal Vivaio del Corpo Forestale.



"Una bellissima mattinata trascorsa con i ragazzi. Un'azione concreta per la nostra città e per l'ambiente" ha dichiarato il Sindaco.



Un'iniziativa pensata e voluta dai ragazzi che il Comune ha voluto subito appoggiare. "Quando i ragazzi chiedono con entusiasmo un'azione del Comune, l'amministrazione non può che rispondere positivamente" ha dichiarato l'Assessore Garritani.



Gli alberi sono stati piantati in 7 aree della città: Via Fermi, giardino Fallaci, giardino dei Sensi, via Costanzi, Marina Julia, Marina Nova e parco Pelaschier.

Il Sindaco dopo aver ringraziato personalmente i forestali dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, della stazione forestale di Monfalcone e i giardinieri del Comune che hanno partecipato all'iniziativa ha ricordato che a questa iniziativa a favore dell'ambiente ne seguirà un'altra: la piantumazione di 1000 alberi che saranno finanziati dalla Regione e piantati sul Carso.