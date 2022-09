A Monfalcone prende vita il progetto Il Carso siamo noi

“R” come riconoscenza. Parte da qui l’omaggio che l’Amministrazione comunale di Monfalcone intende portare a coloro che hanno lavorato, anche in condizioni estreme, per domare i devastanti incendi che hanno violentemente colpito il Carso nei mesi estivi.

Il Teatro comunale di Monfalcone farà infatti da scenario all’incontro, organizzato nella mattinata di sabato 1 ottobre, pensato per ringraziare i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il personale del Corpo Forestale regionale, le Forze dell'Ordine e tutti gli operatori, italiani e sloveni che, a partire dal 19 luglio, con capacità, esperienza e abnegazione, hanno domato gli incendi scoppiati sul Carso. Roghi che hanno arrecato danni inestimabili alla popolazione, all’ambiente e alla fauna e hanno provocato notevoli disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Oltre alla cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento, l’evento costituirà anche un’occasione di riflessione sui tragici accadimenti e sulle possibili attività di prevenzione.

Seguirà poi un momento conviviale organizzato con la collaborazione della sezione locale dell'Associazione Nazionale Alpini, che si terrà in Piazza della Repubblica. L’evento rientra nel progetto “Carso siamo noi”, deliberato dalla Giunta il 3 agosto, con cui l'Amministrazione ha voluto individuare alcuni macro obiettivi volti a tutelare e valorizzare il Carso - che costituisce un inestimabile patrimonio naturale della città - mettendo in atto azioni da intraprendere nell'ambito di vari settori.

Attraverso la declinazione dell'acronimo "Carso", Cultura, Accessibilità, Riconoscenza, Sostenibilità e Opportunità saranno le parole chiave con le quali una serie di iniziative e progetti prenderanno forma per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto della natura e, nello specifico, del nostro Carso.

Per inaugurare il ciclo di iniziative, il Comune di Monfalcone dedicherà al Carso alcune coreografie, letture, esposizioni artistiche e masterclass all’interno dell’ottava edizione del Festival della Danza, che si svolgerà in varie aree della città dal 16 al 18 settembre.