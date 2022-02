A Monfalcone riapre il centro anziani

Dopo il lungo periodo di chiusura legato alla pandemia, il Centro anziani di Monfalcone riapre e allarga le proprie iniziative, attivando uno Sportello per l'assistenza al volontariato e offrendo un innovativo servizio di counseling di promozione sociale, il primo del genere in regione.



Il sindaco Anna Maria Cisint, che ha partecipato alla presentazione delle attività, durante il suo discorso ha ricordato con commozione le ultime fondamentali tappe del Centro che per diversi mesi si è trasformato in hub vaccinale.



“Questa sede ha saputo dare una risposta al territorio nel periodo più difficile che stiamo ancora vivendo - ha detto Cisint -. Le attività del centro anziani si sono interrotte perchè si era aperta la necessità di creare un hub vaccinale che non creasse assembramento, mentre San Polo avrebbe creato un disagio enorme. La struttura di via Fontanot ha risposto egregiamente e ringrazio tutti i volontari che si sono occupati con dedizione al pre triage, oltre ai sanitari”.



“Il Centro Anziani torna vostro e oltre alle attività che riprenderanno si aggiunge l’opportunità dello sportello. Grazie ad una collaborazione avviata con Fincantieri è stato possibile realizzare tutto questo in tempi ragionevoli”.“Siamo un modello, sia prima come pre triage gestito dai volontari, sia ora, ospitando il primo sportello counseling di promozione sociale in regione”, ha concluso il Sindaco, nel ringraziare l’associazione Pro Senectute, la Federazione Volontariato e la Regione Fvg.Lo sportello assume una rilevanza particolare a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sul terzo settore che ha complicato gli adempimenti e le procedure e darà supporto anche nella gestione dei bandi per agevolare l'acquisizione dei contributi da parte delle associazioni.Il Centro anziani, frequentato normalmente da oltre 50mila persone all'anno, riattiverà progressivamente le sue tradizionali attività, quelle del ballo, della ginnastica e dei corsi dell'Università per la terza età, che erano state spostate in altre sedi durante l'utilizzo della struttura come centro vaccinale sino alla fine di gennaio.