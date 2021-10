A Monfalcone ritorna 'Castelli Aperti' e la Rocca ospita la Compagnie d’Arme Malleus

Ritorna “Castelli Aperti”, la rassegna promossa dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia con la partecipazione del Comune di Monfalcone: sabato 2 e domenica 3 ottobre anche la Rocca di Monfalcone si animerà grazie alla Compagnie d’Arme Malleus che proporrà ai visitatori un tuffo nel 1500, con un programma incentrato sulle vicende della fortezza e l'esposizione di armi ed armature e con duelli tra armigeri.



La Compagnia d’Arme Màlleus nasce come scuola d’armi nel 1993. Fin dall'inizio la scuola si dedica allo studio del combattimento storico tra 1580 e 1620, forte della storia della città-fortezza di Palmanova. Nel 1996, si accosta anche alla ricostruzione storica delle milizie tra 1480 -1520 in terra veneziana.



Si ricorda che la Rocca è raggiungibile a piedi dal percorso di salita alla Rocca o dal Parco Tematico della Grande Guerra o con il RoccaBus, che porta i visitatori direttamente davanti al fossato veneziano della prima metà del 1500.



Per informazioni e prenotazioni: 3346000121 o via mail a booking@comune.monfalcone.go.it



Da sabato 2 ottobre e fino al 31 ottobre, ultimo giorno di apertura della fortezza, gli orari di apertura della Rocca saranno i seguenti: mattino 10-13, pomeriggio 15-18. Per accedere alla fortezza è necessario il Green Pass.