A Monfalcone si accende il Natale per i festeggiare il Santo Patrono

In occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Monfalcone, il 21 novembre si accende il Natale nelle vie del centro e dei Rioni della città. Dalle 16.00 la castagnata organizzata dai Fogolârs Furlans riscalderà la Piazza e dalle 17.00 la città di illuminerà per le feste natalizie.



“Come ogni anno, riproponiamo una splendida città di luce, per ritrovare le radici delle nostre tradizioni e della nostra cultura. In un momento in cui tutti noi speriamo di ritrovare la serenità e il piacere dello stare insieme, queste luci contribuiscono a scaldare i cuori e infondere speranza”, ha dichiarato l’Assessore Luca Fasan, che sarà presente alla cerimonia di accensione.



Fino al 26 dicembre Piazza Unità d’Italia sarà allestita con il tradizionale mercatino natalizio di artigianato locale; spettacoli ed eventi itineranti come il teatro di strada, le esibizioni circensi e di magia, cantastorie e giocoleria, bande musicali, animeranno la Città, pur con le necessarie misure, in modo da evitare assembramenti.



"L'inaugurazione del dicembre monfalconese è particolarmente atteso quest'anno, noi abbiamo pensato a qualcosa davvero di unico", ha commentato il Sindaco Anna Maria Cisint, invitando i monfalconesi e essere presenti al grande momento programmato per le ore 17.L’8 dicembre verrà inaugurato il Villaggio di Natale e i festeggiamenti continueranno per tutte le feste natalizie, con eventi e manifestazioni che renderanno Monfalcone una Città ancora più a dimensione di famiglie e bambini.Sabato 11 e domenica 12 dicembre dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 il centro sarà animato con spettacoli itineranti di teatro di strada a cura della Compagnia del Carro. Sabato 18 dicembre l’arte circense del Circo di Daiana Orfei regalerà un momento di spettacolo per tutta la famiglia, con clown, giocolieri, giochi di magia e di illusione. Il 19 dicembre la mattinata sarà dedicata ai nostri amici a 4 zampe, con lo spettacolo Christmas Dog.Dopo i successi televisivi di programmi record di ascolti come Tu si Que Vales, I soliti Ignoti, I Fatti Vostri, Le Parole della Settimana, lo speciale natalizio dello Zecchino d'Oro, arriva a Monfalcone il 23 dicembre, il Pianoforte gigante, uno spettacolo unico nel suo genere, con talentuosi artisti che daranno vita a vere e proprie acrobazie musicali su un’enorme tastiera, con il coinvolgimento del pubblico.La Vigilia di Natale sarà invece dedicata ai personaggi del Natale più amati da grandi e piccini, con una sfilata luminosa e musicale.Anche al Teatro comunale di Monfalcone saranno proposti una serie di eventi, tra cui una rassegna cinematografica dedicata ai bambini, il Concerto Gospel il 20 dicembre con AlessandroPozzetto, il tradizionale Concerton della Banda Civica di Monfalcone il 21 dicembre e e il 22 dicembre il Monfalcone Talent Show.