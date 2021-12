A Monfalcone si è celebrata Santa Barbara

Questa mattina, nel Duomo Sant’Ambrogio di Monfalcone, don Flavio Zanetti ha officiato la messa in onore di Santa Barbara, Patrona dei marinai, promossa dal Comandante della Capitaneria di porto di Monfalcone, che ha voluto riunire la “grande famiglia marinara”, per celebrare insieme la festività e testimoniare la vicinanza della Forza Armata, della Capitaneria di Porto a una città dove il mare è parte integrante della sua storia e del suo tessuto sociale.

Don Flavio, in una omelia semplice e toccante ha voluto ricordare e sottolineare il sacrificio e l’insegnamento di Santa Barbara, che il 4 dicembre 306 D.C. preferì essere torturata con il fuoco e poi decapitata dal padre Dioscuro anziché rinunciare alla sua scelta di fede scoperta dal genitore di fede pagana. A esprimere partecipazione agli uomini della Marina Militare, Capitaneria di porto e di quanti operano per essa, che si sono ritrovati per festeggiare le comuni origini e valori, sono intervenuti il Prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi, il Sindaco di Monfalcone, il Questore, i massimi vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco nonché i marinai dell’Anmi.

Al termine della celebrazione, dopo avere ricordato i propri caduti in servizio a terra e in mare, il Comandante della Capitaneria di porto ha sottolineato l’importanza di condividere questa cerimonia, richiamando valori comuni quali il senso di appartenenza, di responsabilità e la lealtà verso le Istituzioni: valori da trasmettere ai più giovani.”