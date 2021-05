A Monfalcone si riattiva il Roccabus

Riapre a partire da sabato 8 maggio, a Monfalcone, la Rocca con un evento speciale, le letture sceniche della Divina Commedia con Massimiliano Finazzer Flory, accompagnato al violino da Simone D’Eusanio, la performance che nei giorni scorsi ha incantato il pubblico al Duomo di Milano dove è stata presentata in anteprima. Si riattiva anche il Roccabus che offre la possibilità di raggiungere la fortezza veneziana dal MuCa a Panzano e dalla fermata degli autobus di piazza Unità.



Al terzo anno di apertura, il Comune ha voluto offrire alla città lo spettacolo omaggio ai 700 anni della morte di Dante, titolato co con il verso dantesco “E quindi uscimmo a rivedere le stesse”, che vuole essere anche un segno della volontà di ripresa e di rilancio dopo le restrizioni dovute al Covid. E proprio per garantire le condizioni di sicurezza l’ente invita tutti gli interessati a prenotarsi al numero telefonico 3346000121.



La Rocca sarà aperta sabato dalle ore 10, alle 10.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale con il sindaco Cisint, mentre alle ore 18 ci sarà l’evento scenico con Finazzer Flory dedicato all’Inferno. Domenica mattina alle ore 11 appuntamento con le letture dal Purgatorio e nel pomeriggio alle 17.30 con quelle del Paradiso. Come nelle precedenti occasioni durante gli orari di accesso possibile in tutti i week end sino al 31 ottobre, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 17 alle 20, sono stati organizzati i momenti di visita guidata gratuiti “Alla scoperta della Rocca”, per far conoscere le vicende storiche del maniero e quelle del limitrofo parco tematico della Grande guerra.



Gli orari del Roccabus sabato 8 e domenica 9 maggio

Sabato: dal MuCa 10.15 -10.55 -11.35 - 12.25 . Dalla fermata bus di piazza Unità: 9.45 -10.28 - 11.06 -11.46 -12.38 - 16.55 - 17.15 - 17.35 - 17.55 - 18.15 - 18.35 - 18.55 - 19.15 - 19.35Domenica: dalla fermata bus di piazza Unità 9.45 - 10.10 - 10.35 - 11.00 - 11.25 -- 11.50 - 12.15 - 12.40 - 16.55 - 17.15 - 17.35 - 17.55 - 18.15 - 18.35 - 18.55 - 19.15 - 19.35