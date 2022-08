A Monfalcone si stanno ultimando i cantieri stadali

A Monfalcone si stanno concludendo i lavori per il ripristino di marciapiedi e delle asfaltature di diverse strade comunali. Completate le riqualificazioni di via Acque Gradate, via Natisone, via Vecellio e via Piave, via Tacitiana, via Belforte, via Romana, F.lli Cervi, via Giacich, via Pucino, via Porporella con interventi di adeguamento per rendere strade e marciapiedi più agevoli al transito dell’utenza diversamente abile e ai passeggini. La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di agosto.

Stesse tempistiche occorrenti per il completamento dei marciapiedi e delle asfaltature di via f.lli Cervi con accesso da via Trieste, via Bagni Nuova, viale Verdi, via Da Vinci, via Trieste con accesso da via Redipuglia e via I Maggio, nel tratto compreso tra via Aquileia e via dei Belliani.

I lavori sono stati suddivisi in tre fasi distinte e affidati alle imprese Ices srl di Martignacco, Friulana Costruzioni di Sedegliano e Spiga srl di Tolmezzo, per un totale del costo dei lavori pari a 1.458.000 euro.

Contestualmente, saranno effettuati ulteriori interventi previsti nel piano di manutenzione strade, affidati all’impresa Ghiaie Ponterosso, che riguardano in particolare le asfaltature di via Serenissima nel tratto tra via Desena e Salita del Patriarcato e la parte alta di via Desena. Saranno, inoltre, effettuati lavori per ripristinare punti che presentano particolari criticità per il deflusso delle acque piovane, tra cui l’intersezione tra via Pacinotti e viale Verdi.

E' prevista anche la sistemazione degli asfalti nel quadrilatero del parchetto tra via Romana e via Rismondo. L’importo complessivo dei lavori, che inizieranno intorno ai primi di settembre e termineranno in circa due mesi, è pari a 64.000 euro.

Sono, inoltre, terminate le procedure di gara per i lavori di riqualificazione di via dei Lussini. Gli interventi, che consistono nel rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione stradale, sono stati affidati alla ditta Bertolo srl di Fiume Veneto, per un quadro economico complessivo di 160.000 euro. L’inizio dei lavori, che avranno una durata di due mesi, è previsto per settembre.