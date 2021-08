A Monfalcone torna il servizio il Comune ti Chiama

Il caldo di questi giorni, le notizie di un ritorno del Covid e un senso di solitudine diffuso negli anziani che, nei periodi di vacanza, si accentua, sono le motivazioni che hanno spinto il Sindaco Anna Maria Cisint a riavviare il servizio facilitatore “Il Comune Ti Chiama”.

L'attività prevede di contattare telefonicamente le persone Over 80 per accertarsi sullo stato di salute e sulle eventuali necessità di sostegno. Una spesa, una medicina da acquistare o altre necessità domestiche che possono essere di utilità per gli anziani in particolare soli o che hanno i figli lontani o momentaneamente assenti. “Anche se non ci fosse bisogno, come mi auguro, vogliamo comunque essere vicino ai nostri nonni e far sentire che il Comune è vicino a loro per qualsiasi esigenza”.

"Questo servizio che sarà ripristinato lunedì, prosegue il lavoro portato avanti dagli operatori nei mesi della pandemia. Inizialmente il servizio telefonico si accertava sullo stato di salute delle persone anziane, poi aveva ampliato lo screening sulle vaccinazioni, fornendo informazioni e supporto per effettuare la somministrazione. In poche settimane erano state effettuate 674 telefonate", ricorda Cisint. "Il servizio assistenziale del Comune a partire da lunedì comunicherà informazioni più complete relative ai servizi che saranno svolti a sostegno delle necessità riscontrate e il numero di telefono per essere contattati. Sarà garantita la spesa a domicilio, la consegna di medicinali e la collaborazione con i servizi sociali e la protezione civile".