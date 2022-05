A Monfalcone torna la Festa dello Sport

La tradizionale Festa dedicata a tutti gli sport, promossa dal Comune di Monfalcone e organizzata insieme ai rappresentanti delle Associazioni Sportive iscritte alla Consulta dello Sport, al Coni e all’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, vedrà la partecipazione di oltre venti realtà locali, ciascuna con la propria specialità: tre giorni dedicati alla presentazione delle società di Monfalcone, che permetteranno di assistere a tante dimostrazioni e di provare le attività proposte.

Un programma ricco che coinvolgerà centinaia di sportivi che praticano sport nell’area monfalconese: atletica, boxe, tennis, basket, judo, canottaggio, calcio, hockey, karate, arrampicata, tennis, tavolo, tai chi, qi gong e molti altri.

La manifestazione inaugura il 2 giugno e nelle tre giornate vedrà le società sportive partecipanti presentare la propria offerta presso l’Area Verde, con dimostrazioni e possibilità di prove pratiche anche per il pubblico. Venerdì e sabato, le dimostrazioni dei radio-amatori con collegamenti internazionali accompagneranno gli eventi durante la giornata.

Nella giornata dell’inaugurazione, inoltre, sarà esposta in Area Verde l’imbarcazione che – con l’atleta ed ex direttore sportivo della Società Velica Oscar Cosulich, Manuel Vlassich – gareggerà alle prossime regate internazionali Bol D’Or – sul lago di Ginevra in Svizzera –, Round the Island – presso l’isola di Wight in Inghilterra – e la ben nota Barcolana di Trieste.

Sabato 4 giugno, a conclusione della giornata dimostrativa, appuntamento con l’evento di premiazione dell’atleta dell’anno, in cui verranno premiati l’atleta dell’anno 2021, gli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati sportivi nel corso del 2021, l’allenatore e il dirigente che si sono maggiormente distinti per meriti sportivi, gli atleti che hanno indossato la maglia azzurra nel 2021.

Tanti anche gli eventi collaterali che dal 29 maggio al 5 giugno faranno da cornice alla Festa dello Sport: vela, windsurf, gare podistiche e ciclistiche, di basket e di calcio, gare di atletica leggera e karate che coinvolgeranno i tanti siti sportivi della città, dalla spiaggia di Marina Julia ai campi sportivi e alle palestre.

Tra questi, sabato 4 giugno l’Area Verde di Monfalcone sarà il punto di arrivo della prima tappa della gara ciclistica professionistica “Adriatica Ionica”, organizzata dall’Associazione Sport Union A.S.D. con partenza da Tarvisio.

A chiusura delle iniziative legate alla Festa dello Sport, il 5 giugno alle 17 partirà l’ormai tradizionale e attesissima Cronoscalata da Via Battisti con arrivo in cima alla Rocca.