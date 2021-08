A Monfalcone torna lo Sbaracco

Lo Sbaracco Monfalcone ritorna sabato 28 agosto, dalle 09.00 alle 23.00, affiancato dallo Sbaracco Junior e dallo Sbaracco Vintage: un “fuori-tutto” delle attività commerciali, promosso dal Comune di Monfalcone e organizzato dal Centro Commerciale Naturale Vivacentro, in collaborazione con Ascom Monfalcone, e con il supporto di Confartigianato e CNA, con il sostegno della Cassa Rurale FVG, filiale di Turriaco.



Giunto alla sua quinta edizione, lo Sbaracco ‪è un format rodato che da diversi anni viene proposto con successo in diverse parti d'Italia. La manifestazione a Monfalcone è cresciuta nel tempo, coinvolgendo sempre più realtà del centro e non, con visitatori provenienti da tutta la regione.

In questa edizione, le attività coinvolte saranno una novantina, dai singoli negozi e punti vendita in generis ai pubblici esercizi, che riempiranno le strade e le piazze con la loro merce super scontata per un evento arricchito anche quest’anno da iniziative collaterali, organizzate durante tutta la giornata: musica, ‪intrattenimento, esposizioni d'auto e moto d'epoca e naturalmente la parte gastronomica offerta dai pubblici esercizi del centro. ‪



Si uniranno iniziative extra già collaudate come Lo Sbaracco Junior e lo Sbaracco Vintage, che coinvolgeranno bambini e amatori nella vendita di giocattoli e oggetti usati. Presente anche il mercatino dell'antiquariato, appuntamento fisso a Monfalcone il secondo e quarto sabato del mese. Il Comune stesso organizzerà per la serata, in Piazzetta Unità d'Italia, l'evento a cura della Scuola CAM Arte Musica "Rock Revolution - Night Live Talk Show". Il tutto nel rispetto delle normative sanitarie.Numerosi, ampi e ben segnalati saranno i parcheggi a disposizione all'esterno dell'area che sarà chiusa al traffico già di prima mattina.“Un’occasione importante per il nostro comparto commerciale – ha sottolineato l’Assessore al Rilancio del Commercio, Luca Fasan, durante la conferenza stampa di presentazione, alla quale erano presenti Damiano Iurlaro, Presidente Vivacentro, insieme a Massimiliano Manente del direttivo Vivacentro e responsabile Sbaracco Junior: Roberto Antonelli, Presidente Ascom Monfalcone con Stefano Zotti, Direttore; Ariano Medeot, Presidente Confartigianato; Roberto Tonca, Vicepresidente della Cassa Rurale FVG insieme a Marco Cerni, Direttore della Filiale di Turriaco della Cassa Rurale FVG – “che consente di ritrovare il piacere di fare shopping in città stando all’aperto e di sostenere i commercianti locali che per un’intera giornata escono dai loro negozi e accolgono cittadini e turisti negli stand ricchi di merce a prezzi ultraribassati. Il Comune di Monfalcone – ha detto Fasan – ancora una volta è vicino ai tanti commercianti che aderiscono all’iniziativa, unitamente ai nostri giovanissimi aspiranti venditori e ai cittadini, che rispettivamente partecipano a Sbaracco Junior e Vintage, mettendo a disposizione l’area del centro città con le principali strade e le nostre belle piazze”.Sbaracco JuniorUn momento di libero scambio, acquisto e vendita di fumetti, libri, giocattoli e altri oggetti vecchi normalmente in uso ai ragazzi, gestito esclusivamente da loro. Non è un’iniziativa avente scopo di lucro, ma piuttosto un punto di incontro e di gioco con fini non solo aggregativi ma di promozione per i più giovani che possono così ritrovarsi nel mondo e nella mentalità del commercio e del libero scambio.Sbaracco VintageUna mostra-mercato-scambio di oggetti usati di proprietà del cittadino-espositore che vuole essere un concreto messaggio per la salvaguardia dell’ambiente con lo scopo di prolungare il ciclo di vita dei prodotti e non vuole essere una concorrenza alle attività che curano in modo organizzato la vendita dell’usato.Per partecipareLe adesioni per partecipare sono in corso e aperte a tutte le attività commerciali del Monfalconese, del centro e non.Per quanto riguarda invece Sbaracco Junior e Sbaracco Vintage la raccolta delle iscrizioni partirà ufficialmente lunedì 1 agosto.