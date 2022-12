A Monfalcone tutto pronto per la fiera di San Nicolò

Saranno 200 le bancarelle che per tutta la giornata di lunedì coloreranno di sapori e profumi le vie del centro cittadino, alle quali - novità di quest’anno - si affiancheranno i banchi di 24 attività commerciali presenti in città, che potranno esporre e vendere la propria merce all’aperto a titolo gratuito, senza dover corrispondere al Comune la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. 24 le attività che, ad oggi, hanno aderito all’iniziativa: 13 negozi di abbigliamento, 2 di calzature, un’oreficeria e una rosticceria, più 7 esercizi di somministrazione cibo e bevande, ma - per chiunque volesse aderire - “ha tempo fino alla sera prima del 5 per comunicarlo” avvisa il Sindaco Anna Maria Cisint.

“Un’opportunità che abbiamo offerto ai nostri commercianti per partecipare alla fiera da protagonisti" commenta il Sindaco, “e per mettere in mostra tutto ciò che di solito è esposto all’interno del negozio”.

Per snellire il traffico, è stato predisposto anche il trasporto gratuito: il Comune di Monfalcone e APT garantiscono infatti ai cittadini un servizio navetta, attivo dalle 09.00 alle 20.00 - con corse ogni 20 minuti - che farà la spola tra il parcheggio del San Polo e il Centro Città, con una partenza ogni 20 minuti.

“Abbiamo condiviso con le forze dell’ordine il piano di sicurezza” aggiunge Il Sindaco, “affidando il servizio di controllo alla Vedetta 2 Mondialpol, che garantirà 5 squadre di vigilantes appiedati”, con punte di 7 team negli orari più affollati. Servizio di sicurezza sanitario garantito dalla Croce Rossa Italiana, con un’ambulanza fissa davanti all’ex-pretura, oltre a squadre a piedi di soccorritori. La sede della Polizia Locale come centro operativo di coordinamento, fatta obbligatoria una distanza di sicurezza minima tra le bancarelle per l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.

“Predisposta pure un’ordinanza antivetro” spiega Cisint, “per cui sarà vietato vendere o mescere bevande in contenitori di vetro, tranne che per il consumo immediato sul posto e all’interno dei locali”.

Si evidenzia la modifica della viabilità dalle ore 05.00 alle ore 23.00 e comunque fino allo sgombero completo dei banchi di vendita in tutto il centro cittadino. In Piazza della Repubblica, Corso del Popolo, Via S. Ambrogio, Viale San Marco (tratto compreso tra Corso del Popolo e via Carducci e tratto di pista ciclabile compreso tra Corso del Popolo e via F.lli Rosselli), Via F.lli Rosselli, Via Matteotti (tratto compreso tra Viale S. Marco e Via Marziale), Via Duca D’Aosta (tratto compreso tra Piazza della Repubblica e via Manzoni), Via IX Giugno (tratto compreso tra Via Bixio e Piazza della Repubblica), via Oberdan, Via Roma (tratto compreso tra via Duca d’Aosta e via del Rosario), Via Battisti e Piazza Cavour (limitatamente al tratto Z.T.L.), è vietata la circolazione veicolare ed è istituito il divieto di sosta temporaneo con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli. Il traffico veicolare sarà deviato sulle vie laterali e sarà istituita temporaneamente la libera circolazione nelle zone a traffico limitato del centro città dotate di varco elettronico (ZTL A e ZTL B).

Sospese quindi le limitazioni previste con indicazione riportante la dicitura “NON ATTIVO” sui pannelli informativi posti ai varchi di ingresso delle suddette zone a traffico limitato.

Conclude Cisint: “Aspettiamo solo che arrivi lunedì e les jeux sont faits, siamo pronti ad accogliere San Nicolò in Città”.