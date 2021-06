A Mortegliano conto alla rovescia per il 12° Palio dei Turchi

Domenica 4 luglio Mortegliano ospiterà la 12a edizione del Palio dei Turchi. La manifestazione, ideata nel 1999 per ricordare il cinquecentesimo anniversario della battaglia di Mortegliano contro i Turchi avvenuta nei giorni 4 e 5 ottobre 1499, ha avuto sempre più successo con la partecipazione di circa 300 figuranti locali, più Gruppi ospiti provenienti dalla Regione.



La rievocazione, unica nel suo genere in Regione, prevede oltre ai cortei storici ed alle Celebrazioni religiose, la disputa di alcuni giochi popolari fra i rappresentanti dei “Borghi” storici del Comune che si concludono con la corsa dei cavalli concepita sulla falsariga della “Quintana” di Foligno. Al termine delle gare in programma, al Borgo vincitore viene consegnato il drappo del Palio.



Il programma prevede, alle 9,30, la filata dei Gruppi Storici in costume, con sbandieratori e tamburini verso il Duomo Arcipretale; alle 10 Santa Messa e benedizione del Palio; alle 14.30 la Sfilata dei Gruppi Storici in costume fino in Piazza San Paolo dove ci sarà una breve cerimonia per l’apertura ufficiale del Palio e la benedizione dei cavalli.



Al termine il Corteo fino all’area dell’Ex Foro Boario per i giochi popolari e Giostra con i cavalli della “Quintana del Turco”. Assegnazione del 12° Palio al Borgo Vincitore.



Tradizionalmente prevista nel mese di settembre, la manifestazione viene anticipata al mese di luglio poiché inserita nel programma delle celebrazioni per il Centenario dell’Inaugurazione del Duomo di Mortegliano che si concluderanno il 29 giugno, festa di San Pietro e Paolo contitolari del Duomo, con una solenne celebrazione Eucaristica e l’inaugurazione del restauro degli affreschi della Cappella del Sacro Cuore di Gesù.