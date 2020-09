A Moruzzo arriva la Rete pubblica in fibra ultraveloce

Conclusi gli interventi di Open Fiber nell’ambito del progetto BUL di Infratel, nel Comune di Moruzzo. Domani sera la riunione informativa promossa dall'amministraizone comunale.

Una nuova infrastruttura interamente in fibra ottica di oltre 17 chilometri attraversa il territorio comunale e consente già da oggi ai cittadini e alle attività commerciali di Moruzzo di poter beneficiare dei vantaggi della banda ultra larga. Open Fiber, la società concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle aree bianche del Friuli Venezia Giulia, ha infatti concluso gli interventi di cablaggio previsti nel comune e ha aperto la vendibilità dei servizi in fibra ultraveloce. L’opera, finanziata anche dalla Regione Autonoma FVG, rimarrà di proprietà pubblica mentre Open Fiber ne curerà la manutenzione e la gestione per i prossimi 20 anni.



Il valore complessivo del bando pubblico per le aree bianche del Friuli Venezia Giulia ammonta a circa 130 milioni di euro. Nel comune di Moruzzo la rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) collega al momento circa 840 unità immobiliari alla banda ultra larga. Sono state riutilizzate infrastrutture esistenti per oltre il 70% del piano di sviluppo, fattore che ha consentito di minimizzare l’impatto ambientale sul territorio.



" Da alcuni giorni i cittadini possono già sottoscrivere i contratti preliminari per l'attivazione dei collegamenti a internet in fibra ottica - ha detto Enrico Di Stefano vicesindaco del Comune -. Finalmente, infatti, la rete realizzata da Open Fiber negli scorsi mesi è stata messa a disposizione degli operatori vendor, in attesa che siano completati tutti i collaudi. I cittadini raggiunti dalla rete potranno contattare l'operatore preferito per avviare l'attivazione del contratto: basterà andare sul sito openfiber.it, alla sezione Verifica Copertura, inserire il proprio civico e verificare quali sono gli operatori già disponibili. La rete in Banda Ultra Larga raggiunge ad oggi più del 70% delle unità abitative del Comune, ed è facilmente riconoscibile in quanto in strada vi sono dei chiusini di ghisa con la scritta "BUL Rete Pubblica", e consente la connessione fino a 1 Gigabit per secondo”.Entro l’anno, ulteriori 100 abitazioni, all’incirca, saranno collegate in fibra nell’ambito del progetto in corso a Martignacco, mentre nei prossimi mesi le case sparse del comune saranno raggiunte dalla tecnologia radio. In queste settimane si stanno concludendo i ripristini definitivi delle strade, con la riasfaltatura delle superfici interessate dai lavori di posa della rete. Eventuali segnalazioni possono essere fatte agli uffici competenti.Abbiamo lavorato affinchè Moruzzo fosse anche sede del PCN ( ovvero del centro stella da cui si dirama la connessione per il nostro Comune ma anche per quelli limitrofi) ciò, infatti, consentirà più facilmente potenziamenti e implementazioni della rete in futuro. (ovvero della centrale ottica da cui si dirama la fibra per il nostro comune ma anche per quelli limitrofi) e questo consentirà più facilmente potenziamenti e implementazioni della rete in futuro. La rete FTTH realizzata da Open Fiber consente di abilitare tanti servizi per Enti, cittadini e imprese: pensiamo alla necessità quanto mai attuale delle persone di lavorare in smart working, degli studenti di poter seguire le lezioni tramite le piattaforme della didattica a distanza, oltre all’opportunità per accelerare la digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione”.Il Sindaco, Albina Montagnese, si è detta "molto soddisfatta dell'importante obiettivo raggiunto e che Moruzzo sia tra i primi Comuni a far partire questa tecnologia che faceva parte anche del programma elettorale". Infine, ha ricordato l'appuntamento di Mercoledì 23 sera, alle 18.30, presso il Forte di Santa Margherita, dove Open Fiber illustrerà lo stato del progetto e le modalità di attivazione. L'appuntamento è per ovvi motivi a numero chiuso e su prenotazione inviando un'email a protocollo@comune.moruzzo.ud.it entro Martedì 22 settembre.