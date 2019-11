A Moruzzo parte il cantiere per la fognatura

Sono partiti, a Moruzzo, i lavori finanziati da Cafc per la nuova condotta fognaria in via dei Rimini, ad Alnicco. L'opera, per un valore complessivo di 215 mila euro, aggiudicata all'impresa Ices di Martignacco, prevede la realizzazione di una condotta di 315 mm in Pvc per le acque nere di circa 450 metri e la sostituzione dell'attuale tubo dell’acquedotto con uno nuovo in ghisa sferoidale da 100 mm per 600 metri circa.

“Una buona notizia - ha commentato la Sindaco di Moruzzo Albina Montagnese - l'avvio di questo cantiere da tempo atteso dai cittadini di Alnicco e un ringraziamento al Cafc, alla direzione e al presidente Benigno per l'ottima collaborazione dimostrata e in particolar modo al progettista e direttore dei lavori Antonio Gabriele Gallina e al Rup Domenico Espro per quanto fatto finora e per la cura con cui sono certa seguiranno questo cantiere”.

“Ringrazio”, ha proseguito Montagnese, “anche l'amministrazione di Pagnacco per la collaborazione visto che i lavori si svolgono proprio al confine tra Zampis e Alnicco. I lavori, che cominceranno nei prossimi giorni, provocheranno alcuni disagi al traffico e ai residenti per i quali ci scusiamo finora ma siamo certi che l'importanza dell'opera li ripagherà di qualche scomodità in questa fase. Al termine, sarà rifatto il tappeto bituminoso su tutto l'asse stradale”.