A Moruzzo una serata informativa sull'amianto

Il Comune di Moruzzo, in collaborazione con la società pubblica A&T2000 che si occupa della raccolta rifiuti in diversi comuni della provincia di Udine, organizza una serata informativa sull'amianto.

Focus della serata saranno le modalità di rimozione e smaltimento dell'amianto ancora presente sopratutto in qualche tetto o tettoia e come fare per smaltirlo.

Verranno altresì illustrate le modalità di accesso ai contributi regionali ( 50% della spesa per un massimo di 1500 euro di contributo) che la regione mette a disposizione per chi intende smaltire lastre vecchie di amianto e simili.



L'invito alla serata è esteso oltre che ai cittadini di Moruzzo anche ai cittadini di altri comuni che intendano ricevere ulteriori informazioni e/o approfondimenti.



Si parlerà di:

- COS’E’ L’AMIANTO E COME FARE PER RIMUOVERLO

Rimozione di coperture e lastre a terra in eternit e bonifica di manufatti in amianto

- CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2020

Importi e scadenze contributi, modalità di presentazione



L'appuntamento è per le ore 18.30 di Venerdì 07 Febbraio nella sala Consigliare del Comune di Moruzzo