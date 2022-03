A Ortogiardino non mancherà l'offerta culturale

La 41esima edizione di Ortogiardino, ospitata in Fiera a Pordenone dal 5 al 13 marzo, vedrà la partecipazione di due importanti realtà del mondo dell’associazionismo culturale. Due stand, accoglieranno infatti l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, nella sua sezione più numerosa, quella del Triveneto ed Emilia Romagna, e il Fondo per l’Ambiente Italiano, nella sua Delegazione di Pordenone.

Le due realtà, molto apprezzate dal pubblico per iniziative a cadenza stagionale e per l’impegno profuso nella promozione dei valori del paesaggio e dei Beni Culturali, hanno intessuto una collaborazione in occasione di Ortogiardino, per offrire un calendario denso di incontri per quanti parteciperanno ai giorni della fiera e anche per i tanti professionisti che sostengono, attraverso il loro impegno e partecipazione, le due realtà nazionali.

Gli appuntamenti, di breve durata per consentire al visitatore di godere le tante realtà espositive di Ortogiardino, saranno ospitati nello Stand di Aiapp, nel Padiglione 5, nei giorni dei due fine settimana di fiera.

Aiapp Ter ospiterà nello stand alcuni specialisti sul tema delle piante e della botanica, con una connotazione dedicata all’area climatica di nord est, dal Veneto fino alla Slovenia. Per questo, saranno incontri particolarmente ghiotti per gli operatori pubblici, professionisti del settore e studenti che vogliano approfondire determinate tematiche. Sabato 5 marzo si inizia con “Vivai Margheriti: nuove piante per il Friuli” (ore 11), seguito alle 15 da “Ricerca di Nuove Varietà; la filiera di qualità e la certificazione delle piante”, tenuto da Matteo Ragni e, alle 16, dalla “presentazione delle nuove varietà selezionate nella produzione europea dei Vivai Nord”. Ciro degli Innocenti, dell’Associazione dei Direttori del Verde Pubblico, discuterà delle nuove piante per il verde pubblico del Nord Est, aprendo la giornata di domenica 6 marzo (alle 11).

Sabato 12 marzo, alle 15, vedremo protagonista Andrea Mati, con il “Tema e Esperienze del Giardino Terapeutico” di cui è uno dei maggiori esperti internazionali. Tutti gli incontri saranno moderati dall’agronomo e vicepresidente di Aiapp Ter, Beppe Provasi.

Aiapp Ter sarà, inoltre, tra i patrocinatori del Seminario tecnico “Acqua e Territorio: risorse e limiti”, organizzato da Associazione Italiana Giardinieri Professionisti nella giornata di sabato 12 marzo (presso la Sala Superiore, 9-13 e 14-18), nel quale il presidente di Aiapp Ter, Giuseppe Baldi farà le veci del moderatore, con il vicepresidente di Aigp Giovanni Tracanzan. Nel corso dell’interessante Seminario, aperto ai professionisti del settore, Matteo Furian, Segretario di Aiapp Ter, interverrà con una relazione dal titolo “Area umida in località Fogolana (Codevigo- PD): un caso di fitodepurazione lungo la gronda lagunare veneta”.

Altrettanto interessante è il programma della Delegazione di Pordenone del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano, che consentirà di compiere un viaggio attraverso lo straordinario patrimonio della Fondazione, costituito di luoghi aperti ai visitatori e continue iniziative di grande successo per bambini, studenti, famiglie e per quei tanti visitatori italiani e esteri che scelgono la bellezza come compendio dei propri viaggi.

Dire Fai è anche parlare di giardini straordinari, che il lavoro di professionisti e il sostegno di tanti volontari ha restituito alla nostra storia, con un’attenzione particolare alla partecipazione. Sabato 5 marzo alle 11.30, si inizia con la presentazione de “Il Giardino della Kolymbethra”, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento. Domenica 6 marzo, sempre alle 11.30, “L’Orto dell’Infinito” ci descriverà uno degli ultimi tesori recuperati, ovvero quell’orto dove Giacomo Leopardi rimase ispirato per comporre una delle poesie più celebri della nostra letteratura.

Sabato 12 marzo (ore 11.30), conosceremo “Il bosco di San Francesco” ad Assisi, per concludere domenica 13 marzo (ore 11.30) con un esempio ormai conosciutissimo di giardino nel centro di Milano, quello di “Villa Necchi Campiglio”, scelto da molte produzioni cinematografiche per il suo valore architettonico.

Lo stand Aiapp, ospiterà inoltre due premiazioni, a cura dell’organizzazione di Pordenone Fiere. Domenica 13 marzo saranno consegnati i premi del Concorso “Pittura dei Giardini” (ore 17.30) e quelli della nuova edizione del “Festival dei Giardini”, alle 18.

"É con soddisfazione che confermiamo la partecipazione di Aiapp Ter quale partner tecnico all'importante 41esima edizione di Ortogiardino”, ha detto Giuseppe Baldi, Presidente di Aiapp Ter. “Una collaborazione che testimonia l'impegno della nostra Associazione, nella divulgazione e partecipazione ai temi legati al paesaggio ed ambiente. I Soci Aiapp, professionisti nel settore del giardino e del paesaggio, porteranno la loro esperienza in un ambito fieristico aperto a tutti gli appassionati, contribuendo a rendere gli incontri in programma interessanti, ne sono certo, ed esaustivi sotto il profilo tecnico e critico”.

"Siamo davvero entusiasti di poter partecipare a questa edizione di Ortogiardino, dove avremo l'opportunità di condividere le buone pratiche che il Fai attua ogni giorno nella gestione dei propri beni” commenta Riccardo Pasqualis, Capo Delegazione Fai di Pordenone. “Nei weekend della fiera vi porteremo alla scoperta del Giardino della Kolymbethra e dei suoi agrumi, del Bosco di San Francesco e dei suoi ulivi, dell'orto sul Colle dell'Infinito di Recanati e del giardino mondano di Villa Necchi-Campiglio. Sarà un viaggio nell'Italia più verde”.