A Ovaro torna Geologia sotto le stelle, l'appuntamento dedicato agli appassionati e per chi ha voglia di fare qualcosa di diverso.

L'appuntamento è per sabato 10 luglio, a Ovaro, con il Geoparco delle Alpi Carniche. Il tema di quest’anno è miniere e minerali.



Si può partecipare a tutto, in una non-stop da mattina a sera (e chi lo farà e porterà selfie di prova riceverà in omaggio la t-shirt del Geoparco!), oppure scegliere solo ciò che interessa di più.



Dalle ore 9 e con ripresa nel pomeriggio, su più turni, si potrà fare un Tour nelle gallerie della Ex Miniera di Cludinico. Consigliato ai non claustrofobici, un tour davvero emozionante!

L’attività è a cura dell’Albergo Diffuso Zoncolan, a pagamento e con prenotazione obbligatoria: per prenotare utilizzate il modulo di prenotazione sul sito www.minieradicludinico.it . Adatta anche ai bambini dai 5 anni in su.



Alle 15, appuntamento invece per bambini e ragazzi con genitori al seguito con le guide al campo sportivo, in frazione Entrampo, per un Mineral Trail sulle tracce dei minerali lungo la Val Degano. Una facile escursione per famiglie tra il fiume e l'antica miniera di barite di Comeglians.L’escursione è gratuita, a prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento posti: per prenotare scrivere a questa email info@geoparcoalpicarniche.org o chiamare al numero 335 7697838.Dalle 16, presso la piattaforma polifunzionale coperta Spin a Ovaro, animazione e laboratori per bambini a cura degli animatori del Geoparco delle Alpi Carniche. Verranno proposti tre turni da un’ora ciascuno, per evitare assembramenti e poter accontentare più geokids possibile.L’attività è gratuita, a prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento posti: per prenotare scrivere a questa email info@geoparcoalpicarniche.org o chiamare al numero 335 7697838.Alle 20.30, sempre alla piattaforma Spin di Ovaro e anche in caso di pioggia (siamo al coperto), il recital di e con Carlo Tolazzi "Le case, le pietre", una narrazione suggestiva e trascinante sulla vita (e la decadenza) di un villaggio minerario.A seguire, speed date con gli esperti per soddisfare le vostre curiosità sul tema.A questo punto si potrà anche “uscire a riveder le stelle” con il telescopio degli esperti dell'associazione astrofili Carnic Association Large Millimeter Array, mentre al chiuso si potranno ammirare video documentari e immagini astronomiche di rara bellezza.Serata gratuita e a partecipazione libera, fino al raggiungimento della capienza consentita.