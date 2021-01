A Pagnacco i giovani fanno pulizia in strada

La sensibilità dell’amministrazione comunale, l’appello lanciato sui social che ha permesso di raccogliere molte adesioni e l’aiuto delle attività economiche. Sono i tre ingredienti del successo raccolto dell’iniziativa decisamente ecologica, lanciata da Leonardo Torossi a Pagnacco.

“L’iniziativa è nata il 25 agosto - spiega Torossi - grazie al sindaco Luca Mazzaro che mi ha proposto di realizzare un’iniziativa riguardante la sostenibilità ambientale con la partecipazione dei giovani del paese”.

Torossi come primo passo, annuncia su varie pagine social l’intenzione di avviare l’iniziativa fornendo anche tutte le informazioni del caso, raccogliendo subito molta attenzione. Nei giorni successivi Torossi ne parla anche con gli amici e comincia così a formarsi un gruppo di giovani che lentamente diventa via via più numeroso. I contatti con l’amministrazione, un incontro pubblico per spiegare l’iniziativa intitolata “Per una Pagnacco più pulita” e i programmi e il confronto costante con numerose associazioni hanno portato alla decisione di organizzare una giornata ecologica per ripulire l’intero territorio comunale, i cui costi sono stati sostenuti anche da numerose attività economiche del pase che hanno dato un contributo economico. Il 18 ottobre si è così svolta la prima giornata ecologica a cui hanno partecipato oltre 50 persone, con il ruolo attivo di molte associazioni.

L’iniziativa è proseguita poi on line a causa del peggiorare della situazione per la pandemia, con una serie di dirette Facebook che hanno coinvolto 15 ospiti nella seconda parte dello scorso dicembre, molto seguite.

“Con i soldi avanzati dai contributi per la giornata ecologica - ricorda Torossi - abbiamo acquistato due contenitori per rifiuti con protezione antincendio che metteremo, probabilmente, nelle due piazze principali, uno in piazza San Valentino a Plaino e uno in piazza libertà a Pagnacco”. La speranza è che nei prossimi mesi l’iniziativa che, come ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Gabriele Pecile ha avuto il merito di coinvolgere molti giovani, prosegua ed anzi si estenda ad altri Comuni.

Per diventare volontari o ricevere informazioni scrivere a perunapagnaccopiupulita@gmail.com o chiamare il numero 3518109242