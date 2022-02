A Palmanova, 200.000 euro per la scuola primaria

Realizzazione dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendio, dell’impianto di illuminazione di emergenza, adeguamento degli impianti elettrici e le relative opere edili di completamento come la posa di nuove pavimentazioni in linoleum su supporto non combustibile.

Sono questi gli interventi che il Comune di Palmanova andrà a realizzare nell’edificio della scuola primaria di via Dante. I fondi necessari, pari a 200.000 euro, sono stati concessi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti a valere sui finanziamenti e contributi per interventi nei centri minori, fino a 30.000 abitanti.

“Con questi fondi, assieme ad altri arrivati dal Ministero dell’Interno, potremo andare a coprire i maggiori interventi richiesti dalla struttura. Vogliamo ringraziare la Regione e l’assessore Pizzimenti per il contributo concesso e per l’aiuto che ha saputo dare all’Amministrazione comunale per portare a compimento una grande opera di rifacimento come quella che stiamo portando avanti sulla scuola primaria di via Dante”, dichiara il Sindaco della città stellata Giuseppe Tellini.

E aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Martines: “I 200.000 di fondi regionali si vanno infatti ad aggiungere 370.000 euro di contributi ministeriali che permettono di coprire interventi non previsti e che si sono resi necessari una volta cominciati i lavori sull’immobile, come la rimozione di pavimentazioni in cemento amianto e la sostituzione di alcune travature non più adeguate alle recenti norme sulla sicurezza. L’intervento prevedeva all’inizio un investimento da 1,8 milioni di euro per opere strutturali di efficientamento energetico e interventi antisismici”.