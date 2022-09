A Palmanova attesa per la Fiera di Santa Giustina

Ottobre si riconferma un mese ricco di attività a Palmanova. Dal 29 settembre al 31 ottobre saranno 40 gli eventi in città, a cavallo della Fiera di Santa Giustina che porterà in Piazza Grande stand enogastronomici e artigianali nelle giornate del 7, 8 e 9 ottobre.

Il Sindaco Giuseppe Tellini assieme all’assessore alla cultura Silvia Savi: “Palmanova si riconferma una città viva e ricca delle più svariate attività. Un mese per festeggiare la patrona e la fondazione della Fortezza. Un mese con più di un evento al giorno dedicato a palmarini e visitatori della bellissima città stellata Unesco. Nomi prestigiosi del giornalismo e della cultura, eventi e mostre, sport e spettacoli, concerti dal vivo, prelibatezze eneograstronomiche, bancarelle di hobbistica e artiginato. A Palmanova ognuno può trovare attività di suo interesse che spaziano dalla cultura all'intrattenimento, grazie alla consueta ampia collaborazione con le associazioni del territorio”.

Oltre al Luna Park, già attivo e che lo sarà fino al 9 ottobre, giovedì 29 settembre prenderà al teatro “G. Modena” il via il Festival itinerante della Conoscenza “dialoghi”. Quattro giorni per parlare di Smart City, sostenibilità e riscaldamento climatico, Costituzione, storia e condizione giovanile, creatività e musica con ospiti come lo storico Alessandro Barbero, il filosofo Umberto Galimberti, il regista Pupi Avati, il matematico Piergiorgio Odifreddi, i suoni dirompenti della Banda Osiris e moltissimi altri. Programma e prenotazioni posti su dialoghi.eu.

Venerdì 3 settembre, alla Polveriera di Contrada Garzoni, alle 18, “Il pugilato è ancora Noble Art? Carnera e la box di oggi” con la presentazione del libro “Carnera. Il pugilato secondo me” di Franco Drugo, Ivan Malfatto e Umberto Sarcinelli.

L’1, 2, 8 e 9 ottobre, al Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova in Piazza Grande, la tradizionale Mostra di Modellismo Statico Militare “Omino Elettrico” a cura del Club Modellistico (orari: 9/12.30 e 15.30/19).

Weekend di sport con la Pedalata di sensibilizzazione Diabete a ruota libera, 1° Giro del Fvg, in arrivo in Piazza Grande sabato 1 ottobre della tappa S.Vito al Tagliamento – Palmanova, l’incontro “Conoscere il diabete” a cura del servizio Diabetologico locale e, subito dopo alle 15.30, la partenza della tappa Palmanova - Udine.

Domenica 2 ottobre, dalle 10 sulle fortificazioni, la Hell’s Race - Obstacle Course Race con oltre 1000 concorrenti per una spettacolare gara di corsa con ostacoli da superare, naturali e artificiali. Due percorsi, da 6 e 12 km, su strade sterrate e terreni fangosi con muri da scavalcare, arrampicate o trasporto oggetti. Sabato 1 ottobre Obstacle Race aperta a tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni che desiderano “sfidare” gli ostacoli. Info: www.hellsrace.it

La prima settimana di eventi si conclude domenica 2 ottobre, alle ore 11.30, nel Salone d’Onore del Palazzo Municipale, “Morricone&Western”, un laboratorio per Insieme di chitarre, di Ass. Musicale e Culturale di Farra d'Isonzo e Accademia Musicale Palmanova.

Si succederanno poi altri eventi per tutto il mese, come l’inaugurazione dei lavori alla Chiesa di San Francesco, la premiazione degli sportivi palmarini per meriti sportivi, la donazione del sangue con l’autoemotica.

Sabato 8 ottobre in occasione della Giornata del Contemporaneo promossa a livello nazionale dall'Associazione dei Musei d'arte contemporanea italiani, Palmanova propone un doppio appuntamento tra arte e fotografia con la mostra “Contemporanea” Rassegna di scultura, pittura e installazioni di Ass. Culturale XXII Secolo Associates, la mostra fotografica URBAN Photo Awards 2022 Progetto PixAround FVG “Premio Palmanova Creativa”.

A completare il cartellone gli eventi tra il 7 e il 9 ottobre, tradizionali giornate della Fiera di Santa Giustina, con prodotti tipici locali, punti enogastronomici e artigianato, Pesca Gastronomica in Piazza Grande (8 e 9 ottobre), la 18° Mostra Micologica, la 37° Palmalonga e la Celebrazione del Te Deum e Santa Messa (domenica 9).

Su www.comune.palmanova.ud.it il programma completo delle attività.