A Palmanova, Comune e Protezione Civileportano cibo e medicinali a domicilio

Partirà da domani, giovedì 12 marzo, il servizio di supporto alla popolazione attivato dal Comune di Palmanova e dalla Protezione civile comunale. Telefonando allo 0432 922 135, dalle ore 10 alle 12, dal lunedì al sabato, sarà possibile prenotare la consegna a casa di generi alimentari (piccole quantità) e medicinali. Il servizio è riservato ai soggetti deboli (in situazione di solitudine) e agli anziani (oltre i 70 anni, soli) ma non è disponibile per le persone in quarantena.



L’Assessore alla Protezione Civile Luca Piani assieme a quello alla sanità Giuseppe Tellini: “Cerchiamo di dare il massimo aiuto possibile alle persone con maggiori difficoltà e più esposte a complicanze in caso di contagio. Il messaggio che ridabiamo è quello di stare in casa. Un grazie ai volontari di protezione civile sempre impegnati per il bene della comunità che si sono messi a disposizione per queste iniziativa”.



I dati richiesti in fase di prenotazione saranno: nome, cognome, telefono per essere richiamati, indirizzo di domicilio, genere di servizio (farmaci, alimentari o altro) e l’indicazione dell’urgenza.Dalle 14 alle 16 di ogni giornata, ad esclusione della domenica, gli utenti che hanno richiesto il servizio in mattinata, verranno richiamati da personale della Protezione Civile per ricevere la lista o le disposizioni di dettaglio. Dalle 16 alle 18 il personale della Protezione Civile si recherà nell’abitazione della persona per effettuare il servizio. In caso ci siano tante richieste, il servizio potrà slittare al mattino successivo.I volontari della Protezione Civile, riconoscibili tramite tesserino e divisa, non entreranno mai in casa ma effettueranno la consegna sull'uscio della porta, indossando mascherina e guanti.Per chi volesse dare una mano per questo servizio, si ricorda che è sempre possibile entrare a far parte della Protezione Civile comunale: basta scrivere una mail a protcivpalma@libero.it, telefonare a 335 1079049 oppure seguire i profili social su Facebook (Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Palmanova). La Protezione Civile è attiva 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, con oltre 9.000 volontari nel solo FVG ed è costantemente in aiuto alla popolazione anche per le iniziative di contenimento del contagio da Corona virus.Il Sindaco di Palmanova Francesco Martines: “Faccio un appello a tutti: limitiamo al massimo gli spostamenti, solo nei casi di reale necessità. Restare a casa e rispettare le regole sanitarie e di comportamento dettate dal Governo e dai medici, è l’unico modo efficace di ridurre la diffusione del contagio da Covid19. Mi associo agli appelli del Presidente Mattarella e del Premier Conte: “È il momento della responsabilità. La decisione giusta oggi è di restare a casa”. Come Amministrazione Comunale, stiamo informando tutte le attività economiche e le associazioni sulle nuove disposizioni da rispettare. Come Comune abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie”.Per informazioni sanitarie rimane comunque attivo il numero di telefono regionale 800 500 300.