A Palmanova è tempo di Bandiere e tamburi

Dopo sei anni di manifestazioni itineranti nel Nordest l'evento "Bandiere e Tamburi" torna a Palmanova con una sua evoluzione progettuale. Insieme alla tradizionale manifestazione che unisce gruppi regionali e nazionali, nasce la prima edizione del BET FESTIVAL con proposte culturali e nuove occasioni di comunità grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Palmanova.



Il Gruppo Sbandieratori di Palmanova sta lavorando a stretto contatto con Andrea Ciommiento, invitato a curare la direzione artistica di questo evento: “Abbiamo immaginato questa prima edizione come un progetto culturale aperto a persone di tutte le età. Proprio in un momento come questo ripartiamo dalla cultura dell'incontro (seguendo tutte le regole sanitarie richieste) con laboratori di costruzione maschere, bandiere e percussioni, spettacoli dal vivo, djset e coreografie collettive”.



Insieme ai, sono state coinvolte attivamente lecon incontri letterari e musicali legati alla Storia del Friuli.Sono state diffuse su internet, tramite i canali social del progetto (Facebook e Instagram), le dirette streaming video con alcuni ospiti in programma, tra i qualicon la serata “” e Combusta Revixi con lo spettacolo di bandiere “”. Un modo informale per raccontare i volti e le relazioni dietro a un evento simile. La comunicazione sul web proseguirà con il diario di bordo fatto di interviste e racconti della redazione “”.È stata data inoltre particolare attenzione alle proposte laboratoriali con formatori riconosciuti in Italia e all’estero: dai laboratori di costruzione di maschere teatrali insieme ade alla compagnia(tra le collaborazioni la Royal Shakespeare Company e artisti come Paolo Rossi) fino al workshop di percussioni del mondo per le famiglie con, attore e musicista, costruttore di percussioni a cornice, tra i maestri liutai di St. Chartier (Francia).Per l’intera durata del festival saranno previsti esibizioni, sfilate, coreografie insieme ai gruppi invitati da Sbandieratori di Palmanova:. L’incontro tra i diversi gruppi partecipanti promuoverà la valorizzazione dell’identità locale sui luoghi della Patria del Friuli.Sarà possibile accedere a tutte le attività, dai laboratori agli spettacoli, previa prenotazione agli indirizzi del festival () indicando nome, cognome e numero di telefono.INFO: