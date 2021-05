A Palmanova Mercato straordinario per la Festa della mamma

Questa domenica, 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Piazza Grande a Palmanova ospiterà un mercato straordinario. Per questa settimana, oltre al lunedì, i commercianti animeranno la piazza anche la domenica. Le attività saranno aperte dalle 8 alle 18, per tutta la giornata.

“Creiamo occasioni di svago per i cittadini e diamo una mano al commercio locale, fisso e ambulante. Pensiamo sia doveroso sostenere le attività economiche locali fornendo opportunità, anche straordinarie, di vendita. Un giorno festivo, una domenica ideale, anche per le famiglie, per visitare la città di Palmanova e la sua bellissima e ampia piazza, passeggiando tra le bancarelle”, l’assessore comunale al commercio Thomas Trino.

“Siamo l’unico comune in regione che ha sempre mantenuto il mercato del lunedì oltre a quelli straordinari, anche nei momenti più difficili. Mettiamo in atto tutte le cautele utili per dare al commercio ambulante la possibilità di continuare ad operare in un contesto economico difficilissimo per tutti. Favorire attività come questa, pensiamo sia molto utile anche per le attività commerciali cittadine”, sottolinea il Sindaco Francesco Martines.

L’attività commerciale avverrà nel rispetto di ogni misura volta a limitare il contagio da COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Viste le parziali chiusure dei Borghi cittadini per agevolare il posizionamento all’aperto di sedie e tavoli di bar e ristoranti, si consiglia di utilizzare le aree di parcheggio segnalate in Via Vallaresso (ingresso da Porta Cividale), nel cortile interno della caserma Montezemolo (ingresso da Porta Aquileia) e nell’area antistante la caserma Montesanto (ingresso da Porta Udine). La vigilanza e il controllo sulla viabilità da parte della Polizia Locale del Comune sarà rafforzato nelle giornate di mercato di domenica e lunedì.