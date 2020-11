A Palmanova Natale all'insegna della solidarietà

Si parte con il “Panettone solidale” per arrivare al premio per il più bell’albero di Natale, fino alla progettazione delle attività per i prossimi mesi. La ProPalma APS di Palmanova dà il via ufficialmente alle iniziative per il Natale 2020.



“Le attività della locale Proloco permetteranno di animare questo Natale molto particolare. Purtroppo gli eventi in presenza sono fermi. Ben vengano quindi iniziative che coinvolgano i cittadini in attività di solidarietà, in aiuto di chi ha più bisogno e permettano di vivere un periodo prefestivo nel segno della tradizione”, commenta la vicesindaco e assessore alla cultura Adriana Danielis.



Nicola Fiorino, neo Presidente dell’Associazione: “Le idee e la solidarietà non si fermano mai. Anche se il Natale 2020 sarà particolare, pensiamo di arricchirlo con un gesto semplice ma, si spera, efficace. L’idea è racchiusa in queste due parole Panettone Solidale. Vogliamo dimostrare che siamo vicini agli anziani più bisognosi con un piccolo gesto, in un momento così difficile per tutti, soprattutto per i più deboli”.



La Pro Palma APS, assieme a tutte le Associazioni che vogliono aderire, si propone infatti di consegnare alle due Case di Riposo che hanno sede in città 50 panettoni artigianali prodotti esclusivamente dalle ditte locali. L'invito è rivolto a tutte le Associazioni cittadine e ai loro soci (ma qualsiasi cittadino è libero di donare).Si può versare, anche una cifra simbolica, con la carta di credito, con un bonifico bancario oppure in contanti presso l'Ufficio in Piazza Grande 1, tutti i mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni e donazioni www.propalma.it/donazione.Dalla Pro Palma APS un’altra inziativa che vuole coinvolgente tutta la popolazione della città stellata: “Fai una foto al tuo Albero di Natale” inviandola poi all’Associazione, sarà possibile partecipare all’estrazione di cinque bellissimi premi. Saranno i like ricevuti sulla pagina Facebook dell’Associazione a determinare la graduatoria. Il termine per l’invio delle foto è il 27 dicembre. Consegna dei premi il 30 dicembre 2020. Le foto devono essere inviate tramite WhatsApp al 3201638959 (Tiziana). Per informazioni www.facebook.com/ProPalmaAPS.Il 2021 sarà l’anno del 50° anniversario dalla fondazione della Pro Palma. Sarà costituito un Comitato che si dedicherà essenzialmente all’evento, raccogliendo qualsiasi materiale utile (documenti, foto, video, testimonianze). Il Comitato sarà aperto a tutti i soci ma anche ai simpatizzanti (www.propalma.it/cinquantesimo).