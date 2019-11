A Palmonova si parla di 'Clima, la tempesta mediatica del secolo'

Clima protagonista a Palmanova, con l'evento in programma sabato 30 novembre, alle 9, intitolato 'Clima, la tempesta mediatica del secolo'. Il 2019 ha visto affermarsi sempre con maggior enfasi il dibattito legato al cambiamento climatico, o riscaldamento globale, e la necessità di intervenire urgentemente a livello planetario con azioni mirate alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti per la produzione di energia.

A questa rinnovata ed urgente richiesta di informazioni da parte del pubblico, però, non sono state date le risposte corrette e le spiegazioni necessarie. Al contrario, spesso la discussione mediatica non è stata chiara. Assieme a movimenti giovanili sorti nel corso dell’ultimo anno e che chiedono maggiore attenzione nei confronti del loro futuro, si muovono anche piccoli e sparuti gruppi di meno giovani che, sfruttando le loro posizioni accademiche presenti o passate, cercano di discreditare la comunità scientifica internazionale che da decenni lavora su questo delicato argomento.

Il risultato di queste azioni che rischiano di dare l’impressione generale di una “scienza contro la scienza” è forse l’aspetto più delicato della Tempesta mediatica in atto a livello planetario.

L’Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia organizza l'evento, a Palmanova, e modererà il climatologo Marco Virgilio.

Si parlerà di ‘CO2, ghiaccio e temperatura: passato, presente & futuro’, ‘Lo sbarco di Annibale nella verde Groenlandia medioevale’, ‘Il clima è sempre cambiato. E nessuno ve lo dice!’. Clicca qui per consultare il programma completo