A Palù di Livenza sarà realizzato un Centro Visite

A Palù di Livenza nascerà un Centro Visite per far conoscere al pubblico e di valorizzare il sito palafitticolo, secondo le indicazioni dell'Unesco. Oggi, mercoledì 25 agosto, sono stati presentati i risultati delle ricerche archeologiche avviate nel 2013 nell’area denominata “Settore 3” del Palù di Livenza, dove sta volgendo al termine la quinta campagna di scavo in questo importante insediamento neolitico iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nella serie transnazionale dei Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino.



Sono intervenuti Roberto Micheli, Funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia; Dino Salatin, Sindaco del Comune di Caneva; Mario Della Toffola, Sindaco del Comune di Polcenigo; Tiziana Gibelli, Assessore regionale alla cultura e allo sport, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Angelo Pusiol, Presidente del Gruppo Archeologico di Polcenigo (GrAPO).



L’intervento di quest’anno, realizzato grazie al contributo del Comune di Caneva nell’ambito del finanziamento della Regione Autonoma FVG per la valorizzazione del sito palafitticolo ai sensi della Legge Regionale 11/2019 per i siti UNESCO minori, haLe indagini sono dirette dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG e condotte sul campo dalla ditta CORA Società Archeologica Srl di Trento con il supporto logistico e la collaborazione dei volontari del Gruppo Archeologico di Polcenigo (GrAPO).Benché l'area di scavo indagata negli ultimi anni nel Settore 3 sia ristretta a soli, essa consente di fare piena luce sull’insediamento palafitticolo.Il Palù di Livenza è stato infatti prodigo nel rilevare i suoi segreti e, in particolare,che ha consentito di definire con precisione buona parte della storia del sito archeologico con le sue diverse fasi di vita nel corso della fase finale del Neolitico. Grazie a cinque campagne di scavo condotte nel Settore 3 è stato possibile identificare 5 fasi strutturali del sito archeologico pertinenti ad. Oltre agli abbondanti(semi di cereali, frutta, funghi xilofagi), le ricerche hanno messo in luce. In particolare, sono state riconosciute le strutture portanti di capanne sovrapposte tra loro e pertinenti a ciascuna delle fasi individuate. Ora possiamo affermare che gruppi neolitici con tradizioni culturali e provenienze diverse si sono stanziati al Palù di Livenza tra il 4.300 e il 3.600 a.C., scegliendo questo luogo come sede favorevole dove edificare i loro villaggi.I sistemi costruttivi delle capanne identificati nelle varie fasi presentano analogie di carattere tecnico e utilizzano lo stesso tipo di impianto: si tratta di plinti orizzontali di fondazione e consolidamento delle strutture rialzate su palafitta, la cui funzione poteva essere sia quella di vere e proprie abitazioni che di edifici accessori a esse, come depositi attrezzi o granai. Lunghe travi lignee di quercia di lunghezza variabile tra i 3 e i 4 metri con fori passanti quadrangolari posti a distanza regolare costituivano le fondazioni degli edifici sovrastanti fungendo da "racchette" che consentivano il galleggiamento delle capanne sopra il limo naturale di fondo.Le strutture individuate documentano una progressiva rotazione nel tempo dell’orientamento delle costruzioni rialzate su palafitta in relazione alla morfologia del terreno, all'esposizione al sole e alle variazioni stagionali del livello dell’acqua. Le capanne, costruite interamente in legno, avevano forma quadrangolare e differivano da quelle costruite in ambiente asciutto per la presenza di impalcati aerei su palificata, atti a garantirne la stabilità e a preservarle dalla minaccia dell'acqua che al Palù di Livenza costituisce l'elemento naturale che regola ogni cosa.Le indagini effettuate nelle ultime settimane hanno riportato in luce i resti di una struttura su palafitta di dimensioni più ridotte rispetto a quelle individuate nelle fasi più recenti che porta a ipotizzare, anche sulla base dei resti rinvenuti in corrispondenza di essa, che si tratti di(un piccolo cucchiaio, degli attrezzi agricoli e altri oggetti di difficile interpretazione). Tra i materiali raccolti c'è anche un bastone da scavo in legno che possiamo immaginare come vaga neolitica.In questi ultimi giorni è emerso infine un reperto di eccezionale valore, non solo per il suo stato di conservazione, quasi perfetto, ma anche per l’unicità della lavorazione: si tratta infattiche, per la sua raffinatezza ed è eleganza, potrebbe essere interpretata come un’ascia da parata più che un semplice strumento da lavoro.Ancora una volta, grazie alle perfette condizioni di conservazione dei resti organici e alle particolari caratteristiche del deposito,e per approfondire le informazioni sulla vita nelle aree umide nella preistoria. Non si deve dimenticare infatti che dai livelli del villaggio più recente, databili tra il 3900 e il 3600 a.C. e indagati nelle precedenti campagne, gli scavi hanno consentito di scoprire anche le “gomme da masticare” del Neolitico: si tratta di piccoli grumi di pece di betulla che recano tracce di denti umani e che provano l’abitudine di masticare questa sostanza, forse per le proprietà antisettiche e antinfiammatorie che possiede oppure per il semplice piacere gustativo.La conclusione delle ricerche nel Settore 3 consentirà ora di avviare unasui materiali raccolti che speriamo facciano piena luce sul mondo delle palafitte neolitiche del Palù di Livenza. L’importanza dei siti come il Palù di Livenza è confermata dal fatto che, presentare la storia del bacino a partire dalla fase pleistocenica e far conoscere le caratteristiche ambientali al pubblico. In questo spazio, i dati e informazioni di carattere archeologico e paleoambientale ricavate dalle indagini effettuate e coordinate dalla Soprintendenza nella zona a partire dai primi anni '80 del secolo scorso troveranno l’ampio spazio che meritano.