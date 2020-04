A Pasian di Prato parte la distribuzione delle mascherine per i bambini

Dopo aver provveduto a una prima fornitura di una mascherina ad anziani ed adulti residenti sul territorio comunale, è ora intenzione dell’Amministrazione comunale di Pasian di Prato dotare anche i minori dei presidi necessari a contrastare la diffusione del Covid-19.



Grazie al lavoro congiunto di artigiani e volontari del Comune, che hanno dato la propria disponibilità alla realizzazione di detti dispositivi, nei prossimi giorni saranno disponibili le dotazioni per dare copertura alle fasce di età comprese

fra i 4 ed i 13 anni.



Anche la distribuzione delle mascherine per i minori sarà effettuata grazie al prezioso contributo dei volontari della Squadra comunale di Protezione Civile, che si occuperanno della consegna, previa richiesta telefonica direttamente al numero: 0432 645990 (disponibile in orario d’ufficio dalle 9 alle 17).



Si ricorda che usare guanti e mascherina nella maniera più corretta possibile è estremamente importante perché se li utilizziamo nella maniera scorretta rischiamo di contaminarci anche più facilmente di quanto non potrebbe essere senza questi dispositivi.