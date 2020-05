A Pasian di Prato riaprono le piazzole di raccolta

Lunedì 18 maggio riaprono con orario normale le piazzole per il conferimento dei rifiuti a Pasian di Prato. Non servirà più prenotare per accedervi. L’ ingresso sarà regolato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, come accade per l’ accesso agli esercizi commerciali, per evitare assembramenti durante le operazioni di conferimento.



Il personale di servizio regolerà l’afflusso in ingresso secondo l’affollamento presente nell’impianto.