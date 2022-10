A Pasiano avanzano i cantieri

La Giunta comunale di Pasiano di Pordenone ha recentemente approvato i progetti definitivi ed esecutivi di due importanti opere pubbliche: i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area ex Pieroni e la realizzazione dell’asilo nido integrato al polo scolastico e sportivo del capoluogo.

“Con la riqualificazione dell’area Pieroni e Pase, i cui lavori partiranno da novembre, l’Amministrazione intende riqualificare dal punto di vista urbanistico una delle aree centrali, rendere più funzionale l’accesso al teatro e gli stabili della piazza, ricucire l’area urbana con la creazione di un’asse di penetrazione tra via Coletti e via Taiariol” ricorda il sindaco Edi Piccinin.

Il progetto prevede la costruzione di una stradina a senso unico che dall’esistente area per la sosta, collocata in via Coletti, si allunga fino a via Taiariol, estendendosi da Nord-est a Sud ovest. L’intervento, nel rivedere la disposizione degli stalli, ne modifica la viabilità mediante realizzazione di un passaggio centrale ad esclusivo servizio dei parcheggi, pedoni e ciclisti che immettendosi da via Coletti escono su via Taiariol.



Con l’ultima variazione di bilancio il Comune ha stanziato ulteriori 90mila euro per l’esecuzione dei lavori il cui valore sale complessivamente a 490 mila euro. L’intervento è coperto anche da un contributo di 100mila euro stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.“Questo collegamento risulta interessante anche in prospettiva di dare una nuova collocazione al mercato settimanale – sottolinea il primo cittadino -, anche se al momento non rientra nella lista delle priorità. Sono anche previsti spazi a verde pubblico con la piantumazione di alberi per dare un’impronta green a quello che facciamo”.

Il secondo intervento riguarda la costruzione di un asilo nido integrato - un sistema di servizi di educazione e istruzione per bambini e bambine dalla nascita fino ai 6 anni - mediante la realizzazione di tre sezioni di cui una per lattanti (10 bambini), una per divezzi (15 bambini) e una terza per la scuola d’infanzia (25 bambini). L’asilo sarà realizzato vicino al centro diurno per anziani in via dei Tigli e sarà un edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building) ossia ad elevata efficienza energetica; avrà un centro cottura autonomo per la produzione dei pasti che sarà funzionale anche per le altre scuole del comune che fruiscono della refezione.

“L’obiettivo di questa amministrazione è mettere in gara il più presto possibile anche questo progetto, strategico per Pasiano e tra i più importanti di questo mandato, perché riguarda la possibilità di mettere a disposizione, ex novo, un servizio necessario per le future famiglie e che incentiva la natalità. Fino ad ora, infatti, c’è solo la possibilità di accogliere i bambini dai 2 anni e mezzo in su, con la realizzazione dell’asilo nido integrato sarà dai 3 mesi in su. Questo rappresenta un incentivo nel cercare casa a Pasiano, nonostante il nostro territorio abbia un’alta concentrazione industriale e questo possa, di primo acchito, disincentivare l’insediamento delle giovani coppie” afferma Piccinin.

L’importo dell’intervento era di 1.400.000 euro (finanziato per 1.150.000 euro da un contributo regionale tramite il decreto del 2018 che riconosce contributi a favore dell’edilizia scolastica) ma, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, con l’ultima variazione di bilancio il consiglio ha approvato lo stanziamento di 300mila euro.