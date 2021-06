A Pasiano di Pordenone il nuovo Parco ai Molini inaugura la stagione estiva

Completati i lavori di riqualificazione del Parco “Ai Molini”. Per l’occasione il Comune ha organizzato una cerimonia di inaugurazione, sabato 12 giugno alle 20.30, per dare il giusto risalto alla nuova veste della struttura e dare il via alla rassegna degli eventi per l’estate 2021.



I lavori del Parco - iniziati nel 2020 e conclusi questa primavera - hanno riguardato la parte posteriore dell’area, compresa tra la pista da ballo e il fiume Fiume, con la realizzazione dell’ingresso, la rampa per i disabili, l’installazione del totem, l’illuminazione esterna, la pavimentazione della tettoia, i supporti per le piante rampicanti, la costruzione di un belvedere, la sistemazione della vegetazione con il taglio e la piantumazione di alberi e l'installazione di giochi per bambini. L'importo stanziato per l’intervento è stato di 320mila euro e i lavori sono stati eseguiti dall'impresa Battistella Spa di Sant’Andrea a Pasiano.



Alla serata di inaugurazione, oltre alla riqualificazione del parco, sarà presentato il calendario degli eventi gratuiti previsti per giugno e luglio. Il programma è stato predisposto dall’ufficio Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del Territorio e dal consigliere comunale delegato alla cultura e promozione del territorio Martina Vendramini.Il calendario delle iniziative che proseguiranno per l’intero periodo con appuntamenti settimanali sarà curata dall’associazione culturale Ortoteatro di Cordenons la quale forniràcollaborazione artistica e tecnica, prevedendo quanto necessario al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le spese organizzative necessarie alla realizzazione di tutti gli eventi previsti sono stimate in 4.800 euro.“Dopo un lungo periodo di stop forzato riprendiamo le attività culturali in sicurezza – afferma Vendramini – e siamo felici di farlo all’interno di una cornice come quella del parco rinnovato. Vogliamo che il calendario delle attività di giugno sia solo l’inizio, un trampolino di lancio per il resto degli eventi dell’estate. Immaginiamo il parco come punto di ritrovo vivo e florido in cui potersi incontrare nuovamente in totale sicurezza”.Alla cerimonia di inaugurazione – con inizio alle 20.30 - seguirà lo spettacolo “Portatori sani di bellezza” (uno show scritto, cantato, suonato, recitato e raccontato da Carlo Pastori & Walter Muto) e due concerti a cura della scuola di musica dell’associazione culturale Altoliventina XX secolo. Per il mese di giugno e in collaborazione con Ortoteatro l’amministrazione ha organizzato la rassegna “Incontri al parco Molini” con il primo appuntamento, venerdì 18 giugno alle 20.30, con l’incontro-presentazione del libro di Omar Battiston (Letterio Scopelliti intervista l’autore con Don Lelio Grappasonno. Modera Lucia Roman). Si prosegue con “Arpa e flauto”, storia di un duo attraverso i secoli Altoliventinafestival Giovani, domenica 20 giugno alle 11 e “Suonivari” (scuole di musica in concerto con i migliori allievi dell’Accademia Musicale Pordenone, Farandola, Scuola di Musica Altoliventiva) domenica 27 giugno alle 11. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 348 3009028 o scrivendo a info@ortoteatro.it. Nel mese di luglio, invece, spazio all’evento culturale denominato “Estate in Piazza 2021” e alla rassegna cinematografica all’aperto “Ciak si gira” organizzata dall’Associazione Cinemazero di Pordenone, con lo scopo di portare il cinema del grande schermo anche nella realtà dei Comuni.