A Pasiano di Pordenone riapre la piscina

La riunione di giunta comunale di Pasiano di Pordenone di lunedì 13 settembre ha stabilito di approvare il riequilibrio del piano economico finanziario (PEF) relativo alla concessione ad Arca s.s.d. a r.l. della gestione della piscina comunale di Pasiano in via Maronese, ora Largo Giovanni Clemente, secondo quanto richiesto all’amministrazione dalla società nei giorni scorsi. Il riequilibrio riguarda gli esercizi in cui si determinano gli effetti dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19 (2020 e 2021) che dureranno presumibilmente fino al 31 dicembre 2022, data in cui l’attività dovrebbe tornare a regime. L’intero periodo di affidamento in concessione del servizio pubblico, di durata quindicennale, prosegue dopo l’aggiudicazione che risale al 3 febbraio 2017.



“Le misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica hanno imposto limitazioni alle attività degli impianti natatori e in particolare con l’inizio della pandemia la sospensione delle attività è perdurata - rileva il sindaco Edi Piccinin -. L’obiettivo di questa Amministrazione è preservare la prosecuzione dei rapporti con la società che gestisce l’impianto comunale, poiché il suo venir meno determinerebbe un evidente pregiudizio all'attività della piscina comunale aperta per la collettività. Il riequilibrio è stato approvato e definito in base ad elementi documentati, oggettivi e condivisibili ed è giustificato dall'insorgere di un evento assolutamente imprevedibile ed indipendente dalla volontà e, in minima parte – ha concluso -, dalla chiusura dell’impianto nell’estate 2022 per il rifacimento del tetto”.



In relazione al perdurare del lockdown delle attività natatorie, infatti, Arca aveva chiesto un confronto con il Comune finalizzato a valutare le soluzioni per un riequilibrio economico finanziario a seguito degli effetti dell’emergenza sanitaria; ossia un contributo straordinario vista la completa chiusura dell’impianto dal 10 marzo al 24 maggio 2020 e nuovamente dal 26 ottobre 2020 a giugno 2021. La richiesta di Arpa per un sostegno nasce anche in prospettiva dell’impatto che la gestione subirà nel 2022 per il rifacimento dei lavori del tetto della piscina che inevitabilmente comporterà la chiusura per una parte dell’anno.Ad Arca viene assicurata la corresponsione di un contributo straordinario di 155mila euro così erogati: 42.700 euro (35.000,00 + IVA 22%) entro il 30 settembre 2021, 85.400 euro (70.000,00 + IVA 22%) entro il 31 ottobre 2021 e 61.000 euro (61.000 + IVA 22%) entro il 31 dicembre 2022. La giunta, inoltre, ha stabilito di dare copertura finanziaria per 128.100 euro (Iva 22% inclusa) relativa all’esercizio 2021 con il “Fondo per le funzioni fondamentali”, destinato al finanziamento delle minori entrate da Covid, al netto delle minori spese, e delle maggiori spese sostenute dai Comuni per la gestione della pandemia, mentre la restante parte di 61mila euro (Iva 22% inclusa) relativa all’esercizio 2022 con risorse proprie, procedendo quanto prima ad opportuna variazione di bilancio.Nel frattempo la società ha annunciato la riapertura dell’impianto natatorio (con il servizio di segreteria, per iscrizioni e informazioni e per il nuoto libero) a partire da lunedì 20 settembre con i seguenti orari:"Fin da subito una delle attività più colpite dalle chiusure e dalle limitazioni imposte dalla pandemia è stata quella delle piscine – osserva l’assessore allo Sport Federico Zandonà -. L’amministrazione comunale ed Arca hanno sempre cercato di riaprire il servizio quanto prima; siamo felici e soddisfatti che finalmente le porte del centro natatorio pasianese riaprano a tutti coloro che vorranno riprendere l’attività. Molte le telefonate degli iscritti che lo chiedevano a gran voce. Speriamo vivamente questo sia un ulteriore tassello che confermi il progredire del ritorno alle nostre sane abitudini. Auguro a tutto lo staff Arca buona ripresa e buon lavoro – e continua -. Fare sport è la base per una vita sana e, oltre alla piscina, sono ripartite tutte le altre attività sportive rivolte in particolar modo ai più giovani. Invito i genitori a non aver paura e ad iscrivere i propri figli a corsi sportivi, le offerte non mancano e le associazioni vi aspettano a braccia aperte”.