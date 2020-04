A Pasiano riapre l'ecopiazzola

Si allentano, poco a poco, le misure adottate per contenere il diffondersi dell’epidemia da Covid-19. L’Amministrazione comunale di Pasiano ha firmato la riapertura di parchi, aree verdi, cimiteri e dell’isola ecologica di via Comugnuzze, per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti.



“Visto il DPCM del 26 aprile dal 2 maggio sarà consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici - osserva il sindaco Edi Piccinin -, purché venga rispettato il distanziamento interpersonale e il divieto di assembramento. Per il momento vengono mantenute chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini”.



A partire da sabato 2 maggio sarà riaperta al pubblico l’isola ecologica di via Comugnuzze, non solo per il conferimento del verde (erbe e ramaglie) ma anche per tutte le tipologie di rifiuti conferibili nel centro. Per accedervi, secondo le disposizioni dell’Ufficio comunale, devono essere rispettate alcune prescrizioni: l’accesso è consentito una persona alla volta (per assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale), solo a chi si è prenotato (rispettando il giorno e l’orario assegnato), con l’utilizzo di mascherina e guanti. Ambiente e Servizi Spa, società che gestisce il centro, garantirà il controllo dei flussi e velocizzerà il tempo per lo scarico del materiale, al fine di non creare code all’esterno della piazzola.



“Sentita la Prefettura di Pordenone abbiamo ripristinato la raccolta di materiale alla piazzola ecologica con modalità tali da non arrecare assembramento di persone e il diffondersi del virus - commenta Piccinin -. Questo è stato evidenziato come servizio indispensabile per non compromettere le condizioni igienico sanitarie delle abitazioni e per prevenire possibili rischi per la salute pubblica, derivante dal degrado dei rifiuti non correttamente smaltiti”.L’accesso potrà avvenire, previa prenotazione telefonica, nei giorni di sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. Dovrà essere effettuata prenotazione telefonica nei giorni di martedì e venerdì dalle 9 alle 12 presso la sede della Protezione civile al seguente numero telefonico 0434 604166 fornendo le proprie generalità. Per la giornata di sabato 2 maggio, in considerazione della festività del 1 maggio, sarà possibile effettuare la prenotazione giovedì 30 aprile dalle 9 alle 12.“Con prudenza Pasiano torna alla normalità. Questo venerdì sarà festivo e quindi il mercato non si terrà - commenta il sindaco Edi Piccinin -, il mio auspicio è di poterlo riaprire la prossima settimana, se ce lo permetteranno”.