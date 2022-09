A Pasiano riparte il Progetto Start

"Il Progetto Start è ripartito dopo un’estate ricca di attività”. Lo comunica Tiziana De Bortoli, assessore ai Servizi socio-assistenziali, politiche giovanili e della famiglia del Comune di Pasiano di Pordenone.

“Quella appena terminata è stata un’estate piena - continua l’assessore -. Siamo partiti il 10 giugno con la premiazione del Concorso per la realizzazione del logo del progetto, vinto dalla pasianese Jessica Stan. La successiva rielaborazione grafica della proposta di Jessica è stata curata da Marco Tonus che ha valorizzato il messaggio da lei espresso, creando un marchio facilmente riconoscibile e immediato e applicabile ad ogni tipo di supporto e in ogni formato”.

Dal 20 giugno al 6 di agosto ha preso vita la Summer Edition, che ha previsto aperture tutti i giorni della settimana con diversi temi ed attività, per poter permettere ai ragazzi di sperimentarsi in contesti diversi all’insegna del divertimento e dello stare bene assieme. Dall'1 settembre è ricominciata l’attività di aggregazione il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 19 nella sede a Pozzo di Pasiano, mentre si stanno definendo le giornate e gli orari invernali sulla base di un’indagine svolta tra i genitori e i ragazzi per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie. A breve verranno comunicati giorni e orari di apertura e la programmazione autunnale.

La “Summer Edition 2022” si è conclusa il 5 agosto. “Gli educatori hanno riferito che è stata un'estate ricca di esperienze, di giochi e di divertimento in cui i ragazzi hanno potuto sperimentarsi in diversi contesti ed attività” riporta De Bortoli".

Le aperture hanno riguardato tutti i giorni della settimana e hanno avuto diversi temi, per poter permettere ai ragazzi di sperimentarsi in contesti diversi all’insegna del divertimento e dello stare bene assieme. Il lunedì e giovedì pomeriggio e il martedì mattina il Centro di Aggregazione ha avuto come tema la libera aggregazione. In questi momenti i ragazzi hanno potuto giocare, stare assieme accompagnati dalle figure educative di riferimento che gestiscono lo spazio.

Non solo libera aggregazione, però, ci sono state due uscite. La prima, il 5 luglio, con destinazione Frisanco e visita alle grotte del “Landri Viert” e del “Landri Scur” supportati da una guida naturalistica. Momenti tra la natura e la pace, rilassanti e rigeneranti. L’altra uscita invece, con tema avventuroso, il 19 luglio: i ragazzi del Progetto Start si sono recati al parco “Rampypark” di Piancavallo dove, dopo una spiegazione da parte del personale del parco, si sono potuti cimentare in arrampicate e percorsi tra gli alberi della foresta, con tanto di moschettoni e corde da alpinismo.

Le aperture del mercoledì pomeriggio sono state caratterizzate da un tema specifico, che potesse valorizzare realtà del territorio e collaborazioni con strutture ed associazioni del pasianese. Assieme all’associazione “K – Ros Over Pasiano” i ragazzi hanno potuto sperimentare una serie di giochi basati sull’inclusività. Poi è stata la volta dell’escape room. Con la collaborazione di un esperto esterno è stata realizzata una stanza a tema dove due squadre di ragazzi si sono sfidati a colpi di indovinelli ed enigmi a tema Leonardo Da Vinci. Altra attività a tema all’insegna del movimento. I ragazzi si sono cimentati in una biciclettata di ben 25 km nella quale hanno toccato tutte le frazioni e le località del comune di Pasiano. Esperienza unica anche quella realizzata assieme al gruppo archeologico “Acilius”: dopo una breve presentazione da parte del presidente del gruppo, i ragazzi si sono lanciati in una vera e propria ricerca di reperti archeologici nelle zone circostanti. Alcuni hanno avuto anche la fortuna, e la bravura, di trovare piccoli pezzi di anfore e mosaici risalenti all’epoca romana. Gran finale dei mercoledì a tema è stata l’uscita alla piscina comunale per festeggiare la fine di una “Summer edition” piena di soddisfazioni e divertimento.

I venerdì mattina, infine, sono stati dedicati alle attività assieme al gruppo di ragazzini di quarta e quinta elementare che frequentavano il centro estivo comunale, per favorire l’integrazione tra servizi ma anche per permettere ai piccoli di poter conoscere la sede e il servizio del Progetto che da settembre sarebbe stato uno spazio a loro disposizione.