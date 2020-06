A Pasiano riprende l'attività degli eco-volontari

Il Comune di Pasiano riavvia le attività degli eco-volontari. Il sindaco Edi Piccinin, l’assessore all’Ambiente e viabilità Marta Amadio e il responsabile ufficio Ambiente, Edilizia privata e Urbanistica, Lorenzo Ghirardo, hanno incontrato il gruppo di lavoro in Municipio per condividere un protocollo di lavoro post emergenza sanitaria, che consenta di riprendere l’attività di raccolta rifiuti stradali.



“All’Amministrazione non mancavano i fondi per chiedere all’azienda Ambiente Servizi di intensificare il servizio e i passaggi nel Comune - dichiara il sindaco Edi Piccinin -, ma sul tema c’era una forte sensibilità di territorio che attendeva solamente di essere colta. I nostri volontari sono d’esempio per i cittadini che li vedono al lavoro. Un valore aggiunto per la nostra comunità”.



Gli eco-volontari sono cittadini e cittadine che, dopo un breve corso di formazione, si mettono in gioco in prima persona per rendere il territorio più pulito, vivibile e accogliente.



Ciascuno partecipa alla caccia di immondizie abbandonate, di ogni genere, per il centro e le frazioni secondo le proprie disponibilità di tempo. L’Amministrazione dota ogni partecipante di copertura assicurativa e di un kit personale monouso con gli strumenti utili allo sviluppo dell’attività di pulizia: pettorina, cappellino, marsupio porta oggetti, guanti, pinza e sacchi per la raccolta dei rifiuti. L'azione e il coinvolgimento attivo di questi cittadini è particolarmente significativo per riuscire nell’opera di sensibilizzazione sui temi dei rifiuti e della raccolta differenziata.Ben 20 cittadini hanno aderito all'appello del Comune, la maggior parte giovani in età lavorativa, ma c’è anche qualche pensionato. L’attuale gruppo di lavoro è stato formato il 21 ottobre 2019 “per un forte volere di questa Amministrazione - informa l’assessore -. Nel lontano 2003 erano stati istituiti gli eco-collaboratori, persone di supporto alle isole ecologiche o che insegnavano l’educazione ambientale. Queste figure però non hanno mai trovato la concretezza che invece hanno gli eco-volontari oggi”. La squadra pasianese è ben consolidata e organizzata tanto che, fin da subito, ha visto nascere forti legami di amicizia. “Mentre lavorano, ridono e scherzano - racconta Amadio -. Nel 2019 hanno fatto tre uscite sul territorio: a ottobre, novembre e dicembre; ma nell’ultima riunione hanno chiesto di poterlo fare più spesso, più volte al mese”. La prossima è sabato 27 giugno e, di regola, sarà ogni ultimo sabato del mese.“Gli eco-volontari sono persone dal grande senso civico ed entusiasmo, per decidere di pulire dove sporcano gli altri. E alle volte ci troviamo dinnanzi a situazioni davvero indecorose - concludono Piccinin e Amadio -. Uno dei volontari, un ragazzo che vive a Cecchini, Marco Baseotto, ha deciso di realizzare un video promozionale per far conoscere l’attività e incentivare nuove iscrizioni da parte della collettività”.A sorpresa, nella riunione di lunedì sera, il sindaco Piccinin ha donato al gruppo delle mascherine che l’azienda Ambiente Servizi aveva destinato al Comune “perché chi opera sul campo per il bene comune deve essere tutelato”.