A Pasiano riprendono i cantieri stradali

Con l’arrivo dell’autunno riprenderanno i lavori di asfaltatura di strade a Pasiano di Pordenone. Già nelle prossime settimane verranno effettuati rappezzi sulle tratte interessate, un anno fa, dai lavori di estensione delle linee della pubblica illuminazione. Si interverrà, ora che il fondo si è assestato, dove per effetto degli scavi si sono registrati cedimenti più significativi.

In aggiunta a questi interventi l’ufficio tecnico sta anche procedendo con l’individuazione della ditta che dovrà eseguire l’altro intervento messo in programma dall’amministrazione Piccinin, la manutenzione straordinaria di altre strade comunali. In questo caso non si tratta a differenza di sopra di interventi puntuali ma della fresatura e successiva riasfaltatura di interi tratti di carreggiate. In questo caso l’investimento programmato è di 250mila euro di cui 100mila euro coperti da contributo regionale e 150mila euro finanziati attraverso risorse comunali. A partire da novembre le strade interessate saranno: via Frascade, via dei Donatori, via Livenza e via San Marco. “In un comune così esteso come il nostro, 45 Kmq, le strade che hanno bisogno di manutenzione sono davvero tante ed è importante che anno dopo anno si vadano a destinare risorse per monumentarle perché garantire la sicurezza della circolazione è per noi primario, fermo restando che tali interventi sono utili anche ai fini del decoro urbano” sottolinea il sindaco Edi Piccinin.

L’assessore alle infrastrutture Marta Amadio commenta: “Migliorare le pavimentazioni stradali significa avere strade e percorsi più sicuri. Dopo le asfaltature naturalmente ci sarà il ripristino della segnaletica a terra con l’obiettivo di rendere più sicura la circolazione. Il rifacimento dei segnali orizzontali interesserà un numero maggiore di strade e ci prepariamo a farlo appena prima della brutta stagione, come è corretto che sia”.

Nel contempo il comune di Pasiano di Pordenone ha in corso la sistemazione di altre strade. In via Giannelli, acquisita 4 anni fa dall’amministrazione su proposta dei residenti e su volontà del sindaco Piccinin che la ha vista come un’importante arteria di sfogo al traffico in prossimità delle scuole elementari di Cecchini, ravvisando così la pubblica utilità dell’operazione, LTA sta ultimando i lavori relativi ad acquedotto e fognatura. Finiti questi si procederà con la realizzazione degli altri sottoservizi e di conseguenza all’asfaltatura finale.

Inoltre il 19 settembre partirà il cantiere per la riqualificazione del centro urbano di Sant’Andrea con la demolizione dei marciapiedi e la realizzazione della pista ciclabile, oltre che la realizzazione, anche qui, di una nuova linea di acquedotto e della fognatura ora assente. Durante i lavori verrà istituito un senso unico alternato di marcia comandato da semafori. Il sindaco dichiara: “Portare avanti la progettazione e gli affidamenti di quest’opera è stato molto laborioso in quanto ci siamo dovuti interfacciare con molti enti, sia in virtù che la strada appartiene all’ ex provincia di Pordenone, sia che poteva essere interessata dalla presenza di resti romani poiché di lì passava il decumano; abbiamo dovuto infatti procedere anche con gli scavi archeologici. Si parla spesso di semplificazione burocratica ma la realtà è che amministrazioni come la mia per realizzare un’opera del genere impiegano ancora 3 anni per arrivare dall’inizio della progettazione all’affidamento dei lavori, fortunatamente in comune abbiamo tecnici capaci ed anche gli impiegati degli altri enti coinvolti sono stati molto disponibili ma urge che i piani alti della politica semplifichino le procedure ad esempio con l’istituzione di una figura unica per il rilascio di tutti i pareri, una sorta di project manager”.

Conclude Amadio: “Con questi lavori l’amministrazione Piccinin si rivela come l’amministrazione del fare e lo dimostra impiegando risorse economiche per interventi concreti e sentiti nel territorio specie perché riguardano arterie molto frequentate e la vivibilità del paese”.